令和ロマン・くるま、活動自粛期間に“一番励まされた”アイドル告白 ハマったのは「バズりだしくらいの時」
【モデルプレス＝2026/01/05】令和ロマンのくるまが、2026年1月4日放送の「令和ロマンの娯楽がたり」（テレビ朝日／24時15分〜）に出演。同局系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週水曜深夜1時56分〜）の公式YouTubeにて「令和ロマンの娯楽がたり」の未公開シーンが投稿され、活動自粛の期間中に励まされたアイドルを明かした。
【写真】令和ロマンくるまが励まされた7人組アイドル
「次にオーディションをやるべきジャンルは？」というテーマでゲストを交え語った同番組では、様々なアイドルやグループが熱狂を呼んだ理由を分析。くるまはアソビシステムのアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.（カワイイラボ）について「自粛中めちゃくちゃ見てたんですけど『倍倍FIGHT！』に一番励まされてて」と芸能活動自粛の期間にCANDY TUNE（キャンディチューン）の楽曲「倍倍FIGHT！」を聴いていたと告白した。同番組に出演していたAマッソの加納が「だって倍やもんな」「みんな大体FIGHTやからね」と反応すると「倍ですよ。倍の倍のFIGHTって書いてあって。倍の倍だからすげえなと思って」と衝撃を受けたことを明かしていた。
ハマったのは「バズりだしくらいの時だった」と振り返ったくるま。「その時違和感じゃないですけど…」と前置き、楽曲のリリース自体は2024年にも関わらず、ミュージックビデオが公開されたのはバズが起こった後の2025年だったため「そこがリリースみたいになって去年バズった人になってる」と指摘。その戦略が「オーディション系と逆のアプローチだと思っていて」「打ちまくってバズりそうってなったタイミングでそこに全精力を投下して爆発させるっていうのが今のカワラボのパワー」と分析していた。
くるまは2025年2月15日、YouTubeチャンネルを通じてオンラインカジノをしていたことを認め謝罪し、同月19日から当面の間、芸能活動を自粛。4月28日、吉本興業がくるまのマネジメント契約の終了を発表。同日に更新されたYouTubeチャンネルにて活動再開を報告した。（modelpress編集部）
◆くるま、自粛期間中に励まされたアイドルは？
◆くるま、オンカジ騒動で自粛していた
