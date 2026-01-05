

2026年の抱負を教えてください

この年末年始は最大9連休と、ゆっくり休んだ！という方も多いのではないでしょうか？新年を迎え…皆さんに2026年の抱負を聞きました。

2026年 新しい1年のスタート

（記者リポート）

「雲の隙間から真っ赤な太陽が顔をのぞかせています、2026年新しい1年のスタートです」

明るい太陽が顔をのぞかせ、スタートした2026年。元日の午前7時ごろ、さぬき市の大串自然公園には初日の出を一目見ようと多くの人が集まっていました。

（訪れた人は―）

「また新しい1年が始まったんだなと思った」

「毎日朝のウォーキングで来ている。(Q.いつもの日の出と何が違う？）気合いが違います！！！」

Q.2026年の抱負は？

三が日の岡山・香川は冷え込んだ日もありましたが……。初詣で訪れる神社やお寺のほか、各地の観光地などは多くの人でにぎわいを見せていました。そこで皆さんに…2026年の抱負を聞いてみました！

（10代／高校生）

「部活と勉強の両立を頑張りたい」

「第1志望に合格できるように頑張ります」

（20代／大学生）

「できることを全部挑戦します」

（40代／自営業）

「2025年は後厄だったんですけど、3回風邪をひいた。家族みんなが何もなく健康に1年生きていけたらいいかなって」

（20代／自営業）

「行政書士試験にチャレンジしようかなと。(Q.2025年はどんな1年？)波乱万丈な年でした。平穏に過ごしたいです、2026年こそ」

最上稲荷で出会った馬仮装をした男性は……。

（50代／塾講師）

「(Q.毎年干支の何かを？)はい。(Q.チャレンジしたいことは？)うーん……難しいな……。アドリブうまくなりたいです！」

午年の主役たちは大忙し！

2026年は午年！ 主役たちは新年から大忙しのようです。

（ハッピーホースファーム／香山かつ子 代表）

「元旦からすごいお客さんが来られてもうびっくりしている。元旦から20人とか30人とか来られて……」

岡山県和気町にある牧場「ハッピーホースファーム」です。個性あふれる11頭の馬を飼育していて、えさやり体験はもちろん、2歳の子どもから乗馬体験が可能です。

牧場内を回る簡単なものから、牧場を飛び出してのどかな風景とともに乗馬を楽しめるコースもあり、午年にぴったりの体験ができます。

（体験した子どもは―）

「かわいかった」

「ふわふわで楽しかった」

「ちょっと怖かったけど、乗ったら全然楽しかった」

「午年ということで来させてもらった。今年1年がうまく家族みんな回っていくように願っている」

（ハッピーホースファーム／香山かつ子 代表）

「馬ってすごい人に対してエネルギーを与えてくれるところがあって、元気がなくてクヨクヨしているときには寄り添ってくれて。みんなにお馬さんのかわいさを知ってもらってたくさんの方に来ていただきたい」

三が日には一足早い晴れ姿も……

東かがわ市などでは3日、20歳を祝う式典「はたちの集い」が開かれ、節目となる1日を青春をともにした仲間たちと祝っていました。

「二十歳やっぱり最高っすね！ 誰よりも頑張ります！」

「（高校時代から）変わらないです。全然久しぶりの感じがしない」

「お手本にならないといけないので責任感が重くなりました」

「やっぱり10代とは違うから、ちゃんとしていかなきゃなって地元帰ってきて親孝行したいと思います」