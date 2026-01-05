名古屋のデパートの初売り。2月いっぱいで閉店する名鉄百貨店は“最後”の初売り。そして松坂屋名古屋店は、大谷翔平選手の等身大・黄金像の販売で注目されているようです。

（田中希宜記者）

「いよいよ最後の初売りを迎える名鉄百貨店。開店30分前にも関わらず多くの方が並んでいます」



2日の名古屋の名鉄百貨店本店前では、開店前に約2000人の列が出来ていました。

（並んでいた人）

「ことしで、名鉄百貨店が最後なので、目当ては何もないが並びました」

「子どもの頃から百貨店は、よく来ていたので最後だからということで来た」

2月いっぱいで71年の歴史に幕を下ろすことが決まり、これが最後の初売りです。



（名鉄百貨店 広報･上村嘉臣さん）

「ことしが最後の初売りということで、これまでの思いを込めて、しっかりお客様に楽しんでいただきたい」

お得な福袋に客が殺到

今回は約1万点の福袋が用意され、有名ブランドの靴下などが入った福袋は、定価の半額ほどで販売されるということで客が殺到。



また、ひときわ長い列ができていたのが…名古屋のさつま芋菓子専門店「吉芋」の福袋目当ての人たちです。芋けんぴと焼き芋など5点が入って、通常2370円が1500円に。

（購入者）

Q.名鉄百貨店 最後の初売りですが？

「残念です。もっと続けてほしかった」

「なくなっちゃうのは、本当にさみしいので、なんとかならないでしょうかね」

名鉄の名駅再開発計画を巡っては、建設費の高騰や人手不足などを理由にスケジュールが未定に。名鉄百貨店は当初の予定通り2月いっぱいで閉店しますが、広報部員として長年活躍してきたナナちゃんの行く末はいかに？

名鉄百貨店 広報に聞いてみると…

（名鉄百貨店 広報･上村嘉臣さん）

「ナナちゃんの今後については、名鉄百貨店としては承知をしていない。今後親会社の名古屋鉄道と共に協議されると考えている」

名鉄百貨店本店の初売りは、1月13日まで開催。2月4日からは閉店売り尽くしセールが行われる予定です。

両手に大量の福袋 合計金額は…？

一方、松坂屋名古屋店は3日からことしの営業がスタート。初売りの日は午前9時半の開店を前に約3100人が並びました。

福袋は店全体で300種類・9000袋以上が販売されたということですが、一番人気は例年食品売り場の福袋。どれもこれもお買い得とあって開店2分で売り切れてしまうものも。両手に大量の福袋を抱えた人に聞きました。



（福袋を買った人）

Q.合計金額は？

「安いですよ。1万6000円くらい」

Q.目当てのものは買えた？

「すや・かりんとう・ガトーフェスタ ハラダ。いい新年が迎えられそう」

「（合計金額は）2万6000円くらい。予算は2万円だったけど、あれもこれも欲しくなったりして、予算オーバしたけど、年始なので今後節約します」

等身大の大谷選手の黄金像 値段は5500万円

そして、松坂屋名古屋店では3日から「大黄金展」もスタート！ウマの置物や、食器、仏具など1000点以上の目にもまぶしい金製品がズラ～リ。



（弓削はな記者）

「今回の目玉は、等身大の大谷選手の黄金像です。私と比べても大きくて迫力があります」

高さ1メートル90センチあまり。1550枚の金箔が使われています。



お値段なんと…5500万円！関係者によりますと、この金額は大谷選手がおととし記録した50ー50と、去年、おととしと2年連続で達成した50本塁打以上にちなんだ設定にしたということです。

（来場者）

「めっちゃカッコよかった。高すぎて、欲しいけど買えない」

この大谷選手の黄金像は、去年10月から関東・関西・四国でも展示されたそうですが、なんとすでに3体が販売成立。

名古屋では1月12日までの期間中にいったい何体売れるのか、注目されます。このほか大谷選手にちなんだ商品は、10分の1スケールのフィギュアや直径5.4センチの純金メダルなどもあり、人気を博しています。

今後「金の相場」はどうなる？

いぜん物価高がおさまらない中で金への関心は高く、今後の相場はどうなっていくのでしょうか。



（SGC 常設店統括部長･松粼圭将さん）

「年明けも、金の価格は少し上がる傾向にあるので、また上がってきたら値段を変えなければならないので、このチャンスをぜひ愛知県に住んでいる人は、黄金展会場に来て（金を）見てほしい」