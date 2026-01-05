¿·½Õ¤Ë·ëº§Êó¹ðÂ³¡¹¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤ÈÊ¡±ÊÁÔ»Ö´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡¢ÆîÂôÆà±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤â¡Ä
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»Êó¹ð¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¡¢DOMOTO¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬°ìÈÌ¤Î½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢À¿¼Â¤ËÃúÇ«¤ËÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ä³èÆ°¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÆü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£
SNS¤Ç¤Ï¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤Ï5ºÐÇ¯¾å¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡£
¹ñÆâ³°¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ç7ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£
Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¡£¡È¹¬¤»¤Î²ÁÃÍ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢»þ´Ö¤ÎÂ¿¤µ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤É¤¦¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤«¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëË¤«¤Ê»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃµµæ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹¬¤»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯1Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬°ìÈÌ¤Î½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÆîÂôÆà±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÃ£Íº´ð¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ò¤¢¤Ç¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AKB¤Ç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¤â¤¢¤ë¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤â¡£
¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYS AND MEN¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï1·îÃæ¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½ÐÍ½Äê¤Ç¡¢º£½µ¤Ë¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬Êó¹ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5Æü¤â¹¬¤»Êó¹ð¤¬¡£
ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤È¡¢14ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦ºÙÃ«Í´²ð¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬¸á¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¹¬¤»Êó¹ð¡£
2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£