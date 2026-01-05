アメリカによるベネズエラへの大規模攻撃。マドゥロ大統領の拘束に歓迎、そして非難の声が上がっています。この軍事行動は、世界に大きく波紋を広げています。中国の反応について、柳沢高志・NNN中国総局長が解説します。

■中国「強く非難する」「国際法に違反」

──中国は、この軍事行動にどのように反応しているのでしょうか？

ある中国政府の関係者は、「ここまでするとは驚いた。中国としては国連の場などでも、アメリカを厳しく批判していく」と話しました。

中国外務省は、日本時間5日午後4時すぎに行われた記者会見でも、アメリカを非難した上で、マドゥロ大統領夫妻の早期釈放を求めました。

中国外務省報道官

「中国はアメリカが主権国家に対して武力を行使して、一国の大統領を強制的に拘束したことに大きな衝撃を受け、強く非難する。アメリカのこのような覇権的行為は国際法に重大に違反する」

また、王毅外相は4日、パキスタンの外相との会談で、ベネズエラ情勢に触れ、「一方的ないじめが激化している。いかなる国も世界の警察官や裁判官にはなれない。各国の主権や安全は国際法で守られるべき」と強調しました。

■「今回の件は中国にとっては痛い」中国政府の関係者

このように中国がアメリカへの非難を繰り返しているのは、ベネズエラと、強い政治的、経済的な関係を築いてきたからです。

福島第一原発の処理水の問題で、中国が日本産の水産物の輸入を禁止した際にも、ベネズエラは中国に同調した数少ない国の一つでした。

中国政府の関係者は、「ベネズエラにはかなり投資をしていたし、石油も買っていた。今回の件は中国にとっては痛い」と指摘しました。

実は、マドゥロ大統領が拘束される直前にベネズエラに派遣された中国政府の特使が、マドゥロ大統領と対応を協議していただけに、中国が受けた衝撃は大きかったといえます。

■台湾侵攻の口実を与えることにならないか？

──今回のアメリカの軍事行動が、台湾問題に与える影響はあるのでしょうか？

ある外交関係者は「台湾を侵攻しても、アメリカは非難しにくくなったと、中国は認識しただろう」と懸念を示しました。

中国が、すぐにでも台湾侵攻に踏み切る可能性は低いとみられていますが、習近平国家主席にとって来年に迫った中国共産党大会で異例の4期目に入るためにも、台湾統一に向けた道筋をつけることが最重要課題となっています。

そうした中で、最大の障害であるアメリカがどう出るかというのを慎重に見極めているのが現状ですが、中国政府の関係者は「トランプ大統領の台湾への関心は低下している」と断言しました。

今回の軍事攻撃が、中国に対する誤ったシグナルとなり、台湾侵攻への口実を与えることにならないか注視する必要があります。