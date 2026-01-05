½ª¤ï¤Ã¤¿¡ÄÃÛ25Ç¯¤Ç¤â¡Ö²¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅöÁ³¤ÎÅìµþ23¶è¡¡2020Ç¯²Á³Ê¤«¤éÇÜ°Ê¾å¤Ë¹âÆ
Åìµþ23¶è¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÛ25Ç¯Ì¤ËþÊª·ï¤¬Ê¿¶Ñ1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û23¶èÆâ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡£2020Ç¯¤È2025Ç¯¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ä
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·ÃÛ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤·¤¿Êª·ï¤Ë¤â¡Ö²¯¤ÎÊÉ¡×¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÛ25Ç¯¤Ç¤â¡Ö²¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë
Ä´ºº·ë²Ì¡Ê2025Ç¯1¡Á11·î¡¢70Ö´¹»»¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃÛ5Ç¯Ì¤Ëþ¤Ï1²¯5339Ëü±ß¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢ÃÛ20Ç¯°Ê¾å25Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¤â1²¯201Ëü±ß¤È1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÃÛ25Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È8000Ëü±ßÂæ¡¢ÃÛ30Ç¯°Ê¾å¤Ç¤Ï6000Ëü±ßÂæ¤Ø¤È²¼Íî¤·¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê1²¯±ß¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤ÏÃÛ25Ç¯°Ê¾å¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¿·ÃÛ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤«¤éÃæ¸Å¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÈæ³ÓÅª¸Å¤¤Êª·ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¯Ã±°Ì¤ÎÍ½»»¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²Á³Ê¤Ï¡Ö2ÇÜ°Ê¾å¡×¤Ë¹âÆ
2020Ç¯¤Î²Á³Ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾å¾º¤Ö¤ê¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÛ5Ç¯Ì¤Ëþ¤Ï8718Ëü±ß¤«¤é1²¯5339Ëü±ß¤Ø¡¢ÃÛ10Ç¯°Ê¾å15Ç¯Ì¤Ëþ¤Ï6185Ëü±ß¤«¤é1²¯3460Ëü±ß¤Ø¡¢ÃÛ20Ç¯°Ê¾å25Ç¯Ì¤Ëþ¤Ï5258Ëü±ß¤«¤é1²¯201Ëü±ß¤Ø¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÛÇ¯¿ôÂÓ¤Ç²Á³Ê¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÛ10Ç¯¡Á15Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¤Ï¡Ü7275Ëü±ß¡Ê217.6%¡Ë¡¢ÃÛ15Ç¯¡Á20Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¤â¡Ü6575Ëü±ß¡Ê212.5%¡Ë¤È¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç²Á³Ê¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÛÀõÊª·ï¤Ï¸Ï³é¡¢·ÇºÜ³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«2.0¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡ÖÃÛÀõÊª·ï¡×¤ÎÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ëÃÛ5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÊª·ï¤â·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÛ5Ç¯Ì¤Ëþ¤Î·ÇºÜ³ä¹ç¤Ï2021Ç¯¤«¤é¸º¾¯¤òÂ³¤±¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«2.0¡ó¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤â¤½¤âÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö´õ¾¯²ÁÃÍ¡×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁê¾ì¾å¾º¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
