パートで夫の扶養で働いてます。65歳になり年金が開始され年収が増えると、扶養を外れて国民健康保険に加入するのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、夫の扶養に入っている人が、65歳からの年金受給により年収が増えた場合についてです。
パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。夫の扶養から外れた場合は、自分で国民健康保険料を支払う必要があります。
また、年収の要件以外にも扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要で、同居している場合は、妻の年間収入が被保険者（夫）の年間収入の2分の1未満である等の条件を満たす必要があります。夫の勤務先に確認してみましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：パートで夫の扶養の130万円以下で働いてますが、65歳になり年金が開始されると月13万円くらいの年金がもらえます。年収が大幅に増えると、扶養から外れ、国民健康保険に加入するのでしょうか？「現在パートで、夫の扶養の130万円以下で働いてますが、65歳になり年金が開始されると月13万円くらいの年金がもらえます。年収が大幅に増えるので、扶養を外れると国民健康保険に加入でしょうか？」（たまつよさん）
A：パート年収と年金の合計が180万円未満であれば、健康保険の扶養から外れませんパートで働く主婦は、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料）を払わずにすみます。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。
