【ひらがなクイズ】共通する3文字のひらがなは？ 何かを飾るときに使うあの道具も？ 1分以内で挑戦しよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。
□□□どう
が□□□
□□□ぶ
□□□よみ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「びょう」を入れると、次のようになります。
びょうどう（平等）
がびょう（画鋲）
びょうぶ（屏風）
びょうよみ（秒読み）
どれも正しい日本語になりました。バラエティー豊かな言葉が並んでいますが、「飾るときに使う道具」で画鋲を連想できた人もいるのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
