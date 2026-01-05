4つの言葉に共通して隠された「3文字のひらがな」を当てるクイズです。バラエティ豊かな言葉が並んだ今回の問題、あなたは分かりますか？

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□□どう
が□□□
□□□ぶ
□□□よみ

正解：びょう

正解は「びょう」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「びょう」を入れると、次のようになります。

びょうどう（平等）
がびょう（画鋲）
びょうぶ（屏風）
びょうよみ（秒読み）

どれも正しい日本語になりました。バラエティー豊かな言葉が並んでいますが、「飾るときに使う道具」で画鋲を連想できた人もいるのではないでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)