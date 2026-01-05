リラックマ×「ダース」がコラボ！ 対象商品購入で“ポーチ”や“タンブラー”など当たる
森永製菓のチョコレート「ダース」と“リラックマ”のコラボキャンペーンが、1月6日（火）から実施される。
【写真】全部そろえたい！ B賞のタンブラーなどオリジナルグッズ詳細
■数量限定の購入特典も
今回“ひと休み”をコンセプトに実施されるのは、計1350人にオリジナルコラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンや、オリジナルクリアファイルがもらえるキャンペーンなどを展開する期間限定企画。
対象の「ダース」を購入するとオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンは、1月6日（火）からの“リラックマ＋コリラックマコース”、1月23日（金）からの“コリラックマ＋チャイロイコグマコース”、2月9日（月）からの“リラックマ＋キイロイトリコース”の3回の期間に分けて実施され、景品には「革製ポーチ」、「2WAYタンブラー」、「レザーパスケース」が勢ぞろいする。
また、キャンペーン期間を通して“全キャラクター集合コース”も用意され、普段使いにぴったりな「オリジナルポーチ」が抽選で300人に当たる。
さらに、対象商品の「ダース」を3個購入すると、数量限定のオリジナルクリアファイルを1枚プレゼント。各店舗ごと無くなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめだ。
