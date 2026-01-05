2026年元旦。日の出前の空は、ほんのり曙色に染まっています。そして… 26年最初の太陽が山の稜線から顔をのぞかせました。福山市・横島の浜からは、およそ60人が初日の出を見届けました。



■初日の出を見た人「ことしもきれいに初日の出が見られたのでとてもよかったです。」



記者「どんなお願いをしましたか？」



■初日の出を見た人「受験に受かるように」



祈りを捧げる人の中には、カキの大量死に直面する漁協の組合長の姿もありました。





■横島漁業協同組合 渡邉洋二郎組合長「去年は最悪の年じゃったけえ、カキが立派に育って笑顔で1年が過ごせるようにという気持ちで、初日の出を拝みました。」■「おー急に！」「Happy New Year!」広島市南区の黄金山でも、訪れた人たちが1年の幸せを願いました。■初日の出を見た人「特別にきれいでした。この太陽を見たらなんかいいことありそうだなって。」「とりあえず自分は彼女がほしいです。失恋したばっかりなので。」「ぼくは彼女いるので（ちらっ）彼女とこの後過ごそうかなと思います。」広島護国神社には、三が日におよそ55万人が訪れました。■大人の願い「病気をしないで元気にね」子どもたちにも聞いてみました。記者「何をお祈りしましたか？」■女の子「きょうはごはんとかいっぱい食べました。」記者「何をお願いしたんですか？」■男の子「わからんよ。」記者「どんな一年にしたい？」■男の子「いちごの一年。」インタビュアー泣かせの回答に翻弄されますが…■男の子「お遊戯会で発表できるようになりたいです。」最後は上手に言えました。2026年は60年に一度の丙午。情熱やエネルギーに満ちた、大きな変化と飛躍のチャンスがある年ともいわれています。また、馬はスピード感や行動力のシンボルと言われますが…安佐動物公園を訪ねてみると、出迎えてくれたのはまったりと過ごす2頭のポニーでした。■馬にインタビュー記者「雪が降りましたが寒いですか？」2日、広島市の百貨店の初売りには、開店と同時におよそ2300人が訪れました。お目当ては福袋です。■女の子「チョコレートとか入っている福袋。食べるのが楽しみです。」また、2026年にちなみ、2026万円で売り出された金の置物がまばゆい光を放っていました。そんな中、2日午後からは、県南部でも大粒の雪が降りしきり、情報カメラの画面も真っ白に。3日の朝には広島市中区で、今シーズン初めて3センチの積雪を記録しました。平和公園も一面の雪景色となり、橋の上の歩道も凍結しました。■自転車を押していた人「一応自転車で出たんですけど、歩道はやっぱり凍っていますし、滑らないように。」ふるさとで過ごしたつかの間の休息。大きな荷物とお土産を手に、日常へと戻っていきました。■広島の実家から横浜へ「ふだんは育児と仕事ではりつめた生活なんですけど、おじいちゃんおばあちゃんに子どもを見てもらえて、ゆっくり過ごせました。」暖かな光に彩られ始まった2026年。どんな年になるのでしょうか。2026年1月6日放送