広島の年末年始を振り返る
2026年元旦。日の出前の空は、ほんのり曙色に染まっています。そして… 26年最初の太陽が山の稜線から顔をのぞかせました。福山市・横島の浜からは、およそ60人が初日の出を見届けました。
■初日の出を見た人「ことしもきれいに初日の出が見られたのでとてもよかったです。」
記者「どんなお願いをしましたか？」
■初日の出を見た人「受験に受かるように」
祈りを捧げる人の中には、カキの大量死に直面する漁協の組合長の姿もありました。
「去年は最悪の年じゃったけえ、カキが立派に育って笑顔で1年が過ごせるようにという気持ちで、初日の出を拝みました。」
■「おー急に！」「Happy New Year!」
広島市南区の黄金山でも、訪れた人たちが1年の幸せを願いました。
■初日の出を見た人
「特別にきれいでした。この太陽を見たらなんかいいことありそうだなって。」
「とりあえず自分は彼女がほしいです。失恋したばっかりなので。」
「ぼくは彼女いるので（ちらっ）彼女とこの後過ごそうかなと思います。」
広島護国神社には、三が日におよそ55万人が訪れました。
■大人の願い「病気をしないで元気にね」
子どもたちにも聞いてみました。
記者「何をお祈りしましたか？」
■女の子「きょうはごはんとかいっぱい食べました。」
記者「何をお願いしたんですか？」
■男の子「わからんよ。」
記者「どんな一年にしたい？」
■男の子「いちごの一年。」
インタビュアー泣かせの回答に翻弄されますが…
■男の子「お遊戯会で発表できるようになりたいです。」
最後は上手に言えました。
2026年は60年に一度の丙午。情熱やエネルギーに満ちた、大きな変化と飛躍のチャンスがある年ともいわれています。また、馬はスピード感や行動力のシンボルと言われますが…安佐動物公園を訪ねてみると、出迎えてくれたのはまったりと過ごす2頭のポニーでした。
■馬にインタビュー
記者「雪が降りましたが寒いですか？」
2日、広島市の百貨店の初売りには、開店と同時におよそ2300人が訪れました。お目当ては福袋です。
■女の子
「チョコレートとか入っている福袋。食べるのが楽しみです。」
また、2026年にちなみ、2026万円で売り出された金の置物がまばゆい光を放っていました。
そんな中、2日午後からは、県南部でも大粒の雪が降りしきり、情報カメラの画面も真っ白に。3日の朝には広島市中区で、今シーズン初めて3センチの積雪を記録しました。平和公園も一面の雪景色となり、橋の上の歩道も凍結しました。
■自転車を押していた人
「一応自転車で出たんですけど、歩道はやっぱり凍っていますし、滑らないように。」
ふるさとで過ごしたつかの間の休息。大きな荷物とお土産を手に、日常へと戻っていきました。
■広島の実家から横浜へ
「ふだんは育児と仕事ではりつめた生活なんですけど、おじいちゃんおばあちゃんに子どもを見てもらえて、ゆっくり過ごせました。」
暖かな光に彩られ始まった2026年。どんな年になるのでしょうか。
2026年1月6日放送