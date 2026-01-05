俳優の毎熊克哉（38）が5日、主演した映画「安楽死特区」（監督高橋伴明）の完成披露上映会を都内で行った。

安楽死法案が可決された近未来で安楽死に反対するラッパー・章太郎を熱演。若年性パーキンソン病をわずらっており、劇中では命と死に真摯に向き合っている。

劇中で恋人を務めた女優の大西礼芳（35）からクランクアップ後に行った打ち上げ後に（毎熊）と一緒に帰る際「駅で『僕たちの代表作になるね』と言ってくださった。（一人称じゃなく）『僕たち』と言ってくれたことがうれしかった」と明かすと、毎熊は「ちょっと酔っぱらっていた」と恥ずかしがっていたが「2024年に非常に難しい役を2人でやり切った」と充実した表情を見せていた。

この日は、監督を務めた高橋氏が脳梗塞で入院しているため欠席。妻で今作のプロデューサーを務めた女優の高橋恵子（70）は「ここに来られないことが、つらい感じでしたけれども、作品の中に思いを詰め込んでいます。多くの方に見ていただきたい」と呼びかけていた。

毎熊は、高橋監督とは主演映画「桐島です」に続くタッグ。撮影時の監督の様子について「人の生き死にを扱っている作品なので、（撮影した映像について）『これもいいな、あれもいいな』とすごく慎重に探って、僕らのことを見ていたと思います。命を削ってという思いは、僕も監督もそういうものを背負っていたと思います」と振り返っていた。

映画は23日から公開。