タレント上沼恵美子（70）が4日に生放送されたMBSテレビ「春一番！笑売繁盛」（後1・00）にVTR出演。夫婦関係の見直しを口にした。

テレビ初対談となった西川きよしに、上沼は夫との関係を「別居してますねん、8年半ぐらいかな。ちょうどいい距離です、車で15分。日曜日だけ主人が帰ってきてるんですけどね。一緒にご飯を食べて、また月曜日に帰って行く。いい感じです」と説明した。

「20歳で息できないくらい好きになって、22歳で一緒になっていただいて48、9年になるんですけどね。40年ぐらいでちょっともういいと思いましたね。別に彼は浮気をしたわけでも、お金に汚いとか何にもない。でもその何もないのがしんどくなってきます」と語った。

ただ、この日は夫のことも知るきよしと昔話に花が咲いた。さらに、今のエネルギー源が「ヘレンを幸せにするために生まれてきたんや、ということ」と語るきよしの夫婦愛にも触れた。

これを受け、上沼は「戒めないといけないな」と語り、「私も別居してますけど、いずれどちらか倒れるわけだから。そろそろ一緒に住まなきゃいけないなと思ってます」と心境の変化を明かした。

「やっぱり日曜日に帰って来て、猫背で歩いてる主人見たら“年いったなあ”と思いますね」と本音を吐露。「今日はきよしさんにお目にかかれたので、ちょっと言ってみようかなと思います。別居してるけど離婚してませんのでね。これは何かあるんだと思うんですよ…縁があるんだなと」としみじみ語った。

さらに、独身時代に上沼がきよし邸を訪ねた帰り、高級ウイスキーを手土産に持たせてもらったことを回想した。

「その時付き合ってた主人に見せたら、“おー！ロイヤルサルートだ！”って飛び上がったあの時を思い出しました。この人こんなに喜ぶんだ…っていう。あのときに私、今戻れそうです」と話し、感謝していた。