Ｊ１清水エスパルスは５日、静岡・三保グラウンドで今季の始動を迎えた。昨季まで主将を務めたＦＷ北川航也（２９）は約１時間２０分にわたり、ボール回しやランニングなどで汗を流した。

今季からは、神戸でリーグ２連覇を成し遂げた吉田孝行監督（４８）が就任し、スタッフも入れ替わった。１１選手が新たに加入。清水の下部組織から１５年にトップ昇格したストライカーは、２０２５年シーズンに３７試合に出場し、１０得点を記録したが、「またゼロからのポジション争いになる。ここで勝ち抜かなければ試合にも出られないし、それを勝ち抜いたうえで試合にも勝たなければならない。プロの世界ではこれが普通。もう一度、自分を奮い立たせる」と気を引き締めた。

チームは鹿児島でのキャンプを経て、新シーズンへの移行期となる「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」で、２月８日に名古屋と対戦する。北川は「市民やファンサポーターが待ち望んでいるのは、しっかり結果を残すことだと思います。トップチームだけでなく、育成や普及部も含め、エスパルス全体がレベルアップできるシーズンにしたい」と力を込めた。（伊藤 明日香）