大阪の吉村洋文知事が５日、大阪府庁へ新年初登庁し、報道陣の囲み会見に応じた。今年の目標について「副首都・大阪の道筋を作る、これです！」と語気を強めた。

国政政党・日本維新の会の代表でもある吉村知事は昨年末からの自民党との連立政権で副首都機能整備推進法案の実現を目指している。大阪府政のトップとしても「（大阪の）副首都を目指し、日本のエンジンとしての土台を作る１年に（したい）。大阪府、大阪市のふさわしい行政のあり方を協議・検討して、ツインエンジンとして『東の東京、西の大阪』と言われるような街づくりを」と熱を込めた。

一方で「副首都は一つである必要はない。複数あっていい。将来的に目指す形は道州制。国家を強くしていくためにも」と持論を展開。ただ、副首都になれる条件については「政令指定都市という（だけの）中途半端な状態で副首都になるのは難しい。都道府県と政令都市の二重行政の解消。これが唯一できているのが東京都。『名ばかり副首都』にならないようにしないといけないですよね」と注文を付け、大阪での解消を進めていく従来の姿勢を改めて強調した。

維新代表として国会議員定数削減や副首都構想を推進する立場として、世論では「（１４、１５年に務めた）衆院議員に戻った方がいいのでは」との声も上がっているが、進退については「しかるべき時に判断する。今、なにか決めているということはない。任期はあと１年３か月。しっかりまっとうして、やり切る」と述べた。