東京時間18:02現在

香港ハンセン指数 26347.24（+8.77 +0.03%）

中国上海総合指数 4023.42（+54.58 +1.38%）

台湾加権指数 30105.04（+755.23 +2.57%）

韓国総合株価指数 4457.52（+147.89 +3.43%）

豪ＡＳＸ２００指数 8728.63（+0.88 +0.01%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85380.75（-381.26 -0.44%）



５日のアジア株は総じて上昇。前週末にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４％超の大幅高となったことで、アジア株も半導体関連株を中心に買いが広がった。台湾株は２．５％超の大幅続伸。半導体関連株手動で上値を伸ばした。



上海総合指数は続伸。保険大手の中国人寿保険、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が買われた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）、宝飾品小売りの周大福珠宝集団（チョウ・タイ・フック・ジュエリー・グループ）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）が買われる一方で、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーのＢＹＤ（比亜迪）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。ほぼ変わらず。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、豪化学大手のオリカが買われる一方で、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズ、会計システム会社のゼロが売られた。

