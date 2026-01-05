ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊ともに７１ｂｐ　先週末からの変化少なく
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.902
フランス　　　3.613（+71）
イタリア　　　3.609（+71）
スペイン　　　3.334（+43）
オランダ　　　3.01（+11）
ギリシャ　　　3.494（+59）
ポルトガル　　　3.203（+30）
ベルギー　　　3.398（+50）
オーストリア　3.156（+25）
アイルランド　3.061（+16）
フィンランド　3.21（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）