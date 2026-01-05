ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに７１ｂｐ 先週末からの変化少なく
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.902
フランス 3.613（+71）
イタリア 3.609（+71）
スペイン 3.334（+43）
オランダ 3.01（+11）
ギリシャ 3.494（+59）
ポルトガル 3.203（+30）
ベルギー 3.398（+50）
オーストリア 3.156（+25）
アイルランド 3.061（+16）
フィンランド 3.21（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
