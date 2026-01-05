2026年Jリーグ2年目を迎える高知ユナイテッドSCが1月5日に高知市で吉本岳史新監督の指揮のもと、J2昇格に向け練習を開始しました。



5日、高知市の春野総合運動公園で新たなチームとして始動した高知ユナイテッドSC。

J2年目を迎える、今年は約20人の選手が入れ変わり、18歳から39歳まで若手とベテランが入り混じる新チームとなりました。チームの手綱を握るのは2024年まで高知ユナイテッドSCの監督を務めていた吉本岳史監督です。





初のチーム練習となった5日は選手28人が参加し、コミュニケーションを取りながらランニングやパスメニューなどを中心に体を動かしました。鹿島アントラーズユースから加入した18歳の期待のルーキー長疾風選手やアルビレックス新潟や横浜F・マリノスFC今治などでプレー経験のあるベテラン三門雄大選手などの新加入選手も練習に加わり早速汗を流していました。練習の後、会見で吉本監督が今年の抱負を語りました。■吉本岳史監督「『皆さんには帰ってきたね』と言われているが僕自身の中では帰ってきているつもりはなく、心機一転というか新しいチームづくり、クラブづくりをしていきたい。形にこだわらず選手がピッチで輝けるような指導をしていきたい」吉本監督のもと、新たな体制で臨む高知ユナイテッドの初戦は2月8日ホームでカターレ富山と対戦します。