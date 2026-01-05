官公庁は5日から仕事始めです。高知県高知市では、桑名市長が職員を前に年頭のあいさつをし、「失敗を恐れず新しいことにチャレンジして、市民のために尽くしてほしい」と呼びかけました。



高知市役所では、桑名市長が幹部職員約190人に対し、年頭のあいさつを行いました。

桑名市長は、「住民サービスの満足度を高めるために何事にも主体的に取り組む必要がある」と述べ、組織のあり方や仕事への向き合い方を見直し、新たな気持ちで業務に取り組むことを求めました。





■桑名市長「職員同士で目指すべき成果を共有し、同じ目標に向かって進んでいくことが、何よりも重要だと考えています。職員の皆さんは、失敗を恐れず、新しいことにどんどんチャレンジしてください。市民の皆さんのために、一丸となってより良い市民サービスの提供に力を尽くしましょう」また、桑名市長は就任2年目が過ぎ、任期を折り返したことにふれ、「将来を見据えながら、市民に未来への希望を持ってもらえるために進むべき道筋をつけることが任期後半の使命だ」と述べ、「市民が愛着を持ち、誇りを感じられる街づくりを一緒に進めたい」と職員に呼びかけました。