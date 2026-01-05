横浜市の不動産関連会社の元会長ら2人が粉飾決算をした罪に問われたやり直しの裁判での無罪判決に対し、検察側は控訴を断念しました。これで、2人の無罪が確定します。

この裁判では、横浜市の不動産関連事業会社、旧「すてきナイスグループ」の元会長、平田恒一郎被告（77）と元社長の日暮清被告（74）が2015年3月期の連結決算を粉飾し、ウソの有価証券報告書を提出したとして罪に問われていました。

一審では不動産取引に実態がないにもかかわらず、売上高に計上したとし、有罪判決が言い渡されましたが、2022年、東京高裁は、取引には実態が認められ、一審の判決には明らかな事実誤認があるとして、横浜地裁に審理のやり直しを命じていました。

先月15日、横浜地裁は、「会計処理が許されないものであったとまでは認められない」「虚偽の記載をしたと認定するには合理的な疑いが残る」として2人に無罪を言い渡していましたが、これに対し、横浜地検は5日、「原判決を覆すに足りる新たな立証は困難である」などとして、控訴を断念したことを明らかにしました。

これで、2人の無罪が確定することになります。