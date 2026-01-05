トランプ政権が行った軍事作戦に国際社会からは非難が相次いでおり、今回、ベネズエラの首都も狙った攻撃では、民間人を含む少なくとも40人が死亡したとアメリカメディアは報じています。また、アメリカ軍はマドゥロ大統領と妻を拘束し、ニューヨークの施設に収容しました。今回の#みんなのギモンでは、「ベネズエラ攻撃 真の狙いは？」をテーマに解説します。

■石油利権を握るため…

そもそもベネズエラがどんな国なのか。南米の北側に位置していて、面積は日本のおよそ2.4倍。人口はおよそ2600万人です。マドゥロ大統領の独裁化が進む中で、インフラ悪化などにより700万人以上の国民が近隣諸国に流出するという事態にもなっています。

そして、今回の軍事作戦の狙いを伝えるうえでおさえておきたいのが、世界最大の石油埋蔵量の国。そして、現在のマドゥロ大統領は反アメリカで、逆に関係が深いのがイラン、ロシア。さらに近年は中国との関係も強化しています。

では、なぜトランプ政権が軍事作戦のすえに大統領を拘束したかというと、麻薬密輸などの罪で起訴しているからです。アメリカへの密輸の背後に大統領がいて、アメリカで裁きを受けさせるためだと述べています。ただ、これは表向きの理由とされています。真の狙いは何なのか。トランプ大統領は軍事作戦の直後、このように述べました。

トランプ大統領「我々はアメリカの石油企業を現地に送り込み、損傷を受けた石油インフラを修復させ、国に利益をもたらすつもりだ」

石油です。ベネズエラの石油インフラ修復にアメリカ企業が関与することを表明しました。

石油の利権を握るためには、アメリカに友好的な政権をつくる必要があります。そして、それまでの間はアメリカがベネズエラを運営すると強調しています。ほかにも、トランプ大統領は3日、アメリカのもう1つの狙いは西半球でアメリカの優位性を確保する、いわば支配する考えを示しました。トランプ大統領は西半球、つまり南北のアメリカ大陸の支配が安全保障上重要だとかねて訴えてきました。ベネズエラだけでなく、対立するコロンビアへの軍事作戦まで口にしたほか、資源が眠るグリーンランドについて、絶対に必要だと語っていました。

■トランプ政権、議会承認必要ないと主張

――事前に攻撃する予告などはあった？

前触れはありました。トランプ大統領はこれまでも麻薬の取り締まりなどを名目にマドゥロ政権に対し圧力を強めていて、去年、密輸船を攻撃していました。ただ、今回の軍事作戦は水面下で綿密に計画され、進められてきたようなんです。

アメリカメディアによりますと、8月にはアメリカのCIAが秘密裏にベネズエラ入りし、大統領の行動パターンを常に監視していたということです。さらに、大統領の隠れ家の模型を実物大で用意して、特殊部隊が突入する訓練を行っていたとしています。

さらに軍事作戦の1週間前、トランプ大統領はマドゥロ大統領に電話で投降するように最後通告したと伝えられています。

――軍事作戦ということは、限られた人しか知らなかったということですよね。

トランプ大統領の側近や軍の関係者など、ごくごく限られた人間しか知らなかったとみられます。こうした軍事行動には国際社会から非難の声が相次いでいます。国連のグテーレス事務総長は「危険な前例」になると危機感を示しています。つまり、同じように大義名分を掲げて国を攻撃するということがまかり通ってしまうことになりかねないということです。

例えば2003年、アメリカがイラクに侵攻しましたが、この時は大量破壊兵器をめぐり国際社会の議論も巻き起こっていて、アメリカ国内で議会の承認を得たうえで侵攻に踏み切りました。今回は、そういった国内の手続きはなく、そもそも今回のような他国への軍事作戦は国際法違反にあたるとの批判が出ているんです。

トランプ政権は、今回は麻薬の罪に問われている人の拘束だから議会の承認は必要ないと主張しています。この言い分を国際社会が認めるのか注目されます。

■「支持も非難もしないのが日本の立場」外務省幹部

では日本はどうするのか。高市首相は5日の会見で「わが国は従来、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してきた。こうした立場に基づいてG7など関係国と緊密に連携しながら邦人保護に万全を期するとともに、ベネズエラにおける民主主義の回復と情勢の安定化に向け外交努力を進める」と述べました。アメリカの軍事作戦を支持するか、どう評価するかについては明確な言及を避けています。

ある外務省幹部は「支持も非難もしないのが日本の立場」と話しています。日本は地理的に台湾有事はひとごとではありませんから「力による現状変更は認められない」という立場です。

アメリカの同盟国・日本としては、基本的にはアメリカの側に立つべきなのでしょうが、なんでもかんでも肩を持つわけにもいかない。G7をはじめとした各国の出方を見極める必要があるということなんです。

一方で、野党・立憲民主党の野田代表は「国際法から照らして疑義があると言わざるを得ない」「力による現状変更はだめだと日本は伝える役割はあるんじゃないか」と指摘しています。

今回のアメリカの軍事行動について今後、国際社会はどう評価するのか。5日には国連安保理の緊急会合も予定されています。

