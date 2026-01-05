µÈËÜ¶½¶È¤Ø¡È°ÜÀÒ¡É¤Î¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¤Ø¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥¨¡¼¥ë¡ÖÊÀ¼Ò¤âÈà½÷¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡1Æü¤ËµÈËÜ¶½¶È¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¡Ê28¡Ë¤Ø¡¢µì½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬5Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ª¤Þ¤Ã¤·¤í¥Û¥ï¥Û¥ï°áÁõ¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¡õ²£»³ÎèÆà¡õ±©²ì¼ë²»
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢¡ÖÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤Ç¤¹¤¬¡¢12·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê°ÜÀÒÈ¯É½¸å¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤âÈà½÷¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥¨¡¼¥ë¡É¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡¢1997Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯1·î2Æü¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£23Ç¯11·î30Æü¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£10ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£25Ç¯7·î8Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Æ25¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½ÕMighty Magic DX¡ÁÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¡Á¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó14Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤äSNSÈ¯¿®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ª¤Þ¤Ã¤·¤í¥Û¥ï¥Û¥ï°áÁõ¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¡õ²£»³ÎèÆà¡õ±©²ì¼ë²»
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×Ì¾µÁ¤Ç¡¢¡ÖÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤Ç¤¹¤¬¡¢12·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÀìÂ°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡À¸ÅÄ¤Ï¡¢1997Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯1·î2Æü¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£23Ç¯11·î30Æü¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£10ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£25Ç¯7·î8Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Æ25¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½ÕMighty Magic DX¡ÁÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¡Á¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó14Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤äSNSÈ¯¿®¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£