あす朝にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が続きます。北日本だけでなく西日本方面にも強い寒気が流れ込む予想で、今夜からあす朝にかけて山陰や北陸の日本海側でも雪が降るでしょう。西日本の雪は一時的なもので、あすの昼ごろにはやむところが多いでしょう。北陸や北日本の一部地域は雪が残りそうです。一方、太平洋側の地域は日差しが届くでしょう。

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :-3℃ 釧路 :-3℃

青森 :-2℃ 盛岡 :0℃

仙台 :4℃ 新潟 :4℃

長野 :4℃ 金沢 :6℃

名古屋:9℃ 東京 :11℃

大阪 :9℃ 岡山 :10℃

広島 :10℃ 松江 :8℃

高知 :13℃ 福岡 :12℃

鹿児島:14℃ 那覇 :19℃

あすは最低気温、最高気温ともにきょうよりも低くなるところが多くなりそうです。日中もマフラーや手袋などで万全な防寒対策を行うようにしましょう。

今週は断続的に冬型の気圧配置となるため、寒気も断続的に入ってきます。特に三連休の後半は強い寒気が流れ込む予想で、日本海側の地域では大荒れの天気となるおそれもあります。成人の日のイベントに参加される予定のある方を含め、最新の気象情報を確認し、余裕をもった行動をおすすめします。

一方、太平洋側の地域は時折、雲が広がるものの、晴れる日が多いでしょう。ただ、低気圧や前線の影響で、水曜日と金曜日から土曜日にかけてはにわか雨の降るところもありそうです。