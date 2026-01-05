マツコ・デラックスが5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。最近流行中のおでんの具、半熟卵に異議を唱えた。

番組では「おでんはご飯のおかずになる？」をテーマに議論が白熱。マツコは「私はおでん食べ過ぎちゃうから、ご飯が入らなくなる」と切り出した。

「本当にデカいおでんをつくってもらった時に、最高記録で、卵だけで20個食べた」と明かした上で「あの卵って本当においしくない？」とスタジオに投げかけた。

さらに最近流行中のおでん屋のメニューには半熟卵があるという。マツコは「許せなくて。硬い黄身に汁を染みこませるからおいしいんじゃない。何なの？ って思ってたら、結構若い子に聞くとおでんの卵は半熟の方がうれしい人の方が多いのよ」と驚きの声を上げた。

元フジテレビアナウンサーのMC大島由香里が「何のメニューでも卵がつくもの、半熟になってる傾向が…」と投げかけると、マツコは「なってる！ 何でも軟骨入れるのと一緒」と主張。その上で「絶対、起源は丸の内なのよ。丸の内のOLが始めてるのよ。丸の内のOLがいいって言うと、全部そうなるのよ！」と語った。