２０２６年最初の取引となる大発会を迎えた５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、昨年１２月３０日と比べて６４７円０９銭（１・４９％）高の４万４００３円１３銭だった。

２営業日ぶりに値上がりし、最高値を更新した。３３３銘柄のうち８割弱にあたる２５８銘柄が上昇した。

前週末の米株式市場では、人工知能（ＡＩ）関連銘柄の上昇が目立った。流れを引き継いだ東京市場で、半導体関連銘柄が大幅に値上がりしたことが特に寄与した。データセンターでの需要増が見込まれることを背景に、電線メーカーを含む非鉄金属株にも買い注文が入った。このほか銀行株や機械株も堅調だった。

上昇率は、東京電力ホールディングス（ＨＤ）（９・２３％）がトップだった。ＩＨＩ（８・９９％）、キオクシアＨＤ（８・７７％）と続いた。

下落率は、日本オラクル（３・９０％）が最大で、ＭｏｎｏｔａＲＯ（３・８８％）、ＧＭＯペイメントゲートウェイ（２・７５％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前年末比１４９３円３２銭（２・９７％）高の５万１８３２円８０銭だった。３営業日ぶりに値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６８・５５ポイント（２・０１％）高い３４７７・５２で最高値を更新した。