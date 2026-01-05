タレントいとうあさこ（55）が、4日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。

いとうに密着したVTRで楽屋の様子が公開され、お笑いコンビ「おかずクラブ」ゆいP（39）によって、いとうの「すごいところ」が明かされた。

ゆいPは「あさこさんの、すごいところって、誰かのお宅にお邪魔して、そのお宅のものを紹介するとかいう時とかに、やっぱ何かスタッフさんって、ちょっと失礼な時あるんですよ。ズカズカ入っていったり何か…何か分かります？ ここ撮っていいのかってレベルのとこまで撮り始めたりとか。それをやっぱやってても『うわ〜』ってこっちは、やっぱ思うだけなんですけど。あさこさん、その場で結構きつめに注意するんですよ。『何やってんの？』みたいな、『ダメだよ！』みたいな」と明かした。

すると、いとうは「ひとん家…『自分ん家でやられて嫌なこと、何でやるんですか？』って」と話した。そして、ゆいPが「そうそう…、ホントにこのテンションで、ちゃんと言ってくれるから『えっ、すご』。だから、ちゃんと…。でもちゃんと筋は通ってるんで、間違ったことは全く言ってないんですよ」と語った。

スタッフから「昔から、そういう感じなんですか？」と聞かれると、「昔からです。仕事ない時から」と答え、ゆいPが「ブレてないですよね。すごいですよね、何かホントに」と続けた。