アーセナルがライス2発&ガブリエル弾で逃げ切る!去就注目のセメニョ擁するボーンマスは一歩及ばず…
[1.3 プレミアリーグ第20節 ボーンマス 2-3 アーセナル]
プレミアリーグは3日、各地で第20節を開催。アーセナルがボーンマス相手に2-3で勝利し、リーグ戦5連勝で首位をキープした。
アーセナルは好調アストン・ビラを倒した前節のスターティングイレブンから3人変更。チームの心臓とも言えるMFデクラン・ライスが復帰、両ウイングにFWノニ・マドゥエケとFWガブリエル・マルティネッリが入った。
10試合勝ち星から遠ざかっているボーンマスはチェルシーに引き分けた前節と同じ11人。去就が注目されているFWアントワーヌ・セメニョもスタメンに名を連ねた。
前半10分、試合は思わぬ形で動く。アーセナルのビルドアップ時にDFガブリエル・マガリャンイスがフリーの状態でミスキック。ボールはゴール正面にいたボーンマスFWエバニウソンに渡り、落ち着いてフィニッシュ。1-0とホームのボーンマスが早々に先制する。
しかし、前半16分にアーセナルがすぐさま反撃。フリーキックのこぼれ球をマドゥエケが拾い、ドリブル開始。右サイドをえぐりグラウンダーのクロスを上げるとマルティネッリがシュート。ブロックされるもボールはガブリエルの足元に。左足でねじ込み1-1。先ほどのミスを帳消しにした。
その後は両チームともチャンスを作るも得点とはならず。同点のまま後半を迎える。
後半7分、フリーキックのリスタートからMFデイビッド・ブルックスが左サイドを抜け出し、そのままシュート。アーセナルゴールを脅かす。
その直後の後半9分、DFユリエン・ティンバーがルーズに上げたボールを中央のマルティネッリがヘディングでそらすと、DFと競り合いながらもFWビクトル・ギェケレシュが抜け出す。マイボールには出来なかったものの、ボールはMFマルティン・ウーデゴーアの元へこぼれる。絶妙なタメからノールックで落とすと走り込んできたライスがダイレクトショット。右足インサイドでのコントロールシュートがゴールに突き刺さり、アーセナルが逆転に成功する。
後半12分にはボーンマスも負けじと仕掛ける。右サイドで受けたセメニョがDFピエロ・インカピエを交わすとそのまま前進し、カバーに入ったガブリエルを抜き切らずにクロス。ファーサイドにブルックスが飛び込むが、ここは間一発でティンバーがクリア。前半とは打って変わってプレミアらしいオープンな展開に。
後半21分になるとミケル・アルテタが動く。FWブカヨ・サカ、FWレアンドロ・トロサール、FWガブリエル・ジェズスの豪華3トップを一気にピッチに送り込み、試合の流れを引き寄せにかかる。
すると後半26分、早速交代選手が結果を残す。右サイドでパスを繋ぎ、攻撃を作るとウーデゴーアのスルーパスに爆発的な一瞬のスピードで抜け出したサカがマイナスに折り返す。そこには再びフリーのライスが待ち構えており、落ち着いて合わせて1-3。アルテタ采配的中でボーンマスを突き放す。
対するボーンマスもこのままでは終わらない。後半31分にMFマーカス・タバーニアーと途中出場のFWエリー・ジュニオール・クルピが右サイドでパス交換。こちらも途中から入ったMFルイス・クックに良いタイミングでボールが入り、3人目の動きで中央に現れたクルピにボールを落とす。フリーで受けたクルピは最高のファーストタッチから迷わず右足一閃。無回転の弾丸ミドルが突き刺さり、2-3。1点差に詰め寄る激しい撃ち合いに。
しかし反撃もここまで。アーセナルが逃げ切り、勝ち点3を獲得。リーグ戦5連勝を飾り、引き続き首位をキープした。
