浦和が26年新体制&選手背番号発表!! 京都から復帰のDF宮本優太は2番
浦和レッズは5日、2026シーズンのトップチーム体制および選手背番号が決まったことを発表した。
移籍加入組ではDF片山瑛一(←柏)が32番をつけ、京都から復帰したDF宮本優太が2番、ともに湘南から復帰したGK吉田舜が31番、FW二田理央が41番をつける。
新加入選手ではGK佐藤瑠星(←筑波大)が35番、FW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)が36番、MF植木颯(←日本大)が37番、FW松永颯汰(←流通経済大)が38番、DF田中義峯(←浦和ユース)が42番、MF和田武士(←浦和ユース)が43番をつけることとなった。
以下、トップチーム体制&選手背番号
■スタッフ
▽監督
マチェイ・スコルジャ
▽コーチ
ラファウ・ヤナス
池田伸康
前迫雅人
林舞輝
▽アシスタントコーチ
田中達也
▽フィジカルコーチ
石栗建
ヴォイチェフ・イグナティウク
▽GKコーチ
塩田仁史
▽コーチ兼分析担当
長谷川友己
▽分析担当
永井健太郎
▽通訳
羽生直行
松下瑞樹
ルイス・メイレレス
▽チーフドクター
関芳衛
▽チーフトレーナー
齋藤秀人
▽トレーナー
西垣輝光
藤本栄雄
今村省一郎
▽フィジオセラピスト
草場優作
▽メディカルアドバイザー
亀尾徹
▽栄養アドバイザー
石川三知
▽主務
塚越健太郎
▽副務
関敏浩
渡辺柊二
■選手
1 GK西川周作
2 DF宮本優太(←京都/レンタルから復帰)
3 DFダニーロ・ボザ
4 DF石原広教
5 DF根本健太
7 FW安部裕葵
8 MFマテウス・サヴィオ
9 MFイサーク・キーセ・テリン
10 MF中島翔哉
11 MFサミュエル・グスタフソン
13 MF渡邊凌磨
14 MF関根貴大
16 GK牲川歩見
17 FW小森飛絢
22 MF柴戸海
24 MF松尾佑介
25 MF安居海渡
26 DF荻原拓也
27 FW照内利和
31 GK吉田舜(←湘南/レンタルから復帰)
32 DF片山瑛一(←柏)
35 GK佐藤瑠星(←筑波大)
36 FW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)
37 MF植木颯(←日本大)
38 FW松永颯汰(←流通経済大)
39 MF早川隼平
40 DFルカ・ディドゥリカ
41 FW二田理央(←湘南/レンタルから復帰)
42 DF田中義峯(←浦和ユース)
43 MF和田武士(←浦和ユース)
77 MF金子拓郎
88 MF長沼洋一
移籍加入組ではDF片山瑛一(←柏)が32番をつけ、京都から復帰したDF宮本優太が2番、ともに湘南から復帰したGK吉田舜が31番、FW二田理央が41番をつける。
新加入選手ではGK佐藤瑠星(←筑波大)が35番、FW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)が36番、MF植木颯(←日本大)が37番、FW松永颯汰(←流通経済大)が38番、DF田中義峯(←浦和ユース)が42番、MF和田武士(←浦和ユース)が43番をつけることとなった。
■スタッフ
▽監督
マチェイ・スコルジャ
▽コーチ
ラファウ・ヤナス
池田伸康
前迫雅人
林舞輝
▽アシスタントコーチ
田中達也
▽フィジカルコーチ
石栗建
ヴォイチェフ・イグナティウク
▽GKコーチ
塩田仁史
▽コーチ兼分析担当
長谷川友己
▽分析担当
永井健太郎
▽通訳
羽生直行
松下瑞樹
ルイス・メイレレス
▽チーフドクター
関芳衛
▽チーフトレーナー
齋藤秀人
▽トレーナー
西垣輝光
藤本栄雄
今村省一郎
▽フィジオセラピスト
草場優作
▽メディカルアドバイザー
亀尾徹
▽栄養アドバイザー
石川三知
▽主務
塚越健太郎
▽副務
関敏浩
渡辺柊二
■選手
1 GK西川周作
2 DF宮本優太(←京都/レンタルから復帰)
3 DFダニーロ・ボザ
4 DF石原広教
5 DF根本健太
7 FW安部裕葵
8 MFマテウス・サヴィオ
9 MFイサーク・キーセ・テリン
10 MF中島翔哉
11 MFサミュエル・グスタフソン
13 MF渡邊凌磨
14 MF関根貴大
16 GK牲川歩見
17 FW小森飛絢
22 MF柴戸海
24 MF松尾佑介
25 MF安居海渡
26 DF荻原拓也
27 FW照内利和
31 GK吉田舜(←湘南/レンタルから復帰)
32 DF片山瑛一(←柏)
35 GK佐藤瑠星(←筑波大)
36 FW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)
37 MF植木颯(←日本大)
38 FW松永颯汰(←流通経済大)
39 MF早川隼平
40 DFルカ・ディドゥリカ
41 FW二田理央(←湘南/レンタルから復帰)
42 DF田中義峯(←浦和ユース)
43 MF和田武士(←浦和ユース)
77 MF金子拓郎
88 MF長沼洋一