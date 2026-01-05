　浦和レッズは5日、2026シーズンのトップチーム体制および選手背番号が決まったことを発表した。

　移籍加入組ではDF片山瑛一(←柏)が32番をつけ、京都から復帰したDF宮本優太が2番、ともに湘南から復帰したGK吉田舜が31番、FW二田理央が41番をつける。

　新加入選手ではGK佐藤瑠星(←筑波大)が35番、FW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)が36番、MF植木颯(←日本大)が37番、FW松永颯汰(←流通経済大)が38番、DF田中義峯(←浦和ユース)が42番、MF和田武士(←浦和ユース)が43番をつけることとなった。

　以下、トップチーム体制&選手背番号

■スタッフ

▽監督

マチェイ・スコルジャ

▽コーチ

ラファウ・ヤナス

池田伸康

前迫雅人

林舞輝

▽アシスタントコーチ

田中達也

▽フィジカルコーチ

石栗建

ヴォイチェフ・イグナティウク

▽GKコーチ

塩田仁史

▽コーチ兼分析担当

長谷川友己

▽分析担当

永井健太郎

▽通訳

羽生直行

松下瑞樹

ルイス・メイレレス

▽チーフドクター

関芳衛

▽チーフトレーナー

齋藤秀人

▽トレーナー

西垣輝光

藤本栄雄

今村省一郎

▽フィジオセラピスト

草場優作

▽メディカルアドバイザー

亀尾徹

▽栄養アドバイザー

石川三知

▽主務

塚越健太郎

▽副務

関敏浩

渡辺柊二

■選手

1 GK西川周作

2 DF宮本優太(←京都/レンタルから復帰)

3 DFダニーロ・ボザ

4 DF石原広教

5 DF根本健太

7 FW安部裕葵

8 MFマテウス・サヴィオ

9 MFイサーク・キーセ・テリン

10 MF中島翔哉

11 MFサミュエル・グスタフソン

13 MF渡邊凌磨

14 MF関根貴大

16 GK牲川歩見

17 FW小森飛絢

22 MF柴戸海

24 MF松尾佑介

25 MF安居海渡

26 DF荻原拓也

27 FW照内利和

31 GK吉田舜(←湘南/レンタルから復帰)

32 DF片山瑛一(←柏)

35 GK佐藤瑠星(←筑波大)

36 FW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)

37 MF植木颯(←日本大)

38 FW松永颯汰(←流通経済大)

39 MF早川隼平

40 DFルカ・ディドゥリカ

41 FW二田理央(←湘南/レンタルから復帰)

42 DF田中義峯(←浦和ユース)

43 MF和田武士(←浦和ユース)

77 MF金子拓郎

88 MF長沼洋一