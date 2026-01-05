OMデジタルソリューションズ株式会社は、フォトエッセイコンテスト「＃ファインダー越しの街と暮らし」を開催している。期間は1月19日（月）まで。メディアプラットフォームのnoteから応募する。

「＃ファインダー越しの街と暮らし」をテーマとして、写真に文章やエッセイを添えて投稿するコンテスト。撮影機材は不問で、スマートフォンで撮影した作品も応募可としている。

賞品には「OM SYSTEM OM-3 12-45mmF4.0 PROレンズキット」などを用意。OM SYSTEM OM-3で撮影した作品を対象とする「OM-3賞」には、M.ZUIKO DIGITAL F1.2 PROレンズシリーズから好きなレンズ1本をプレゼントする。

応募にはnoteを利用。OM SYSTEMのアカウントをフォローして、ハッシュタグ「＃ファインダー越しの街と暮らし」を設定のうえ作品を投稿すると応募が完了となる。

コンテスト名

OM SYSTEM OM-3 Presents フォトエッセイコンテスト「#ファインダー越しの街と暮らし」

応募期間

2025年12月8日（月）～2026年1月19日（月）

応募資格

応募方法

撮影機材は不問（スマートフォン可） 日本在住、または副賞を日本国内で受け取れる人noteアカウントで会員登録（ログイン） OM SYSTEM noteアカウントをフォロー テーマに沿った写真をメインに、文章やエッセイを添えて投稿 ハッシュタグ「＃ファインダー越しの街と暮らし」を設定して投稿 OM SYSTEM OM-3で撮影した作品は、ハッシュタグ「#om3」を追加 「OM-3賞」応募者はエッセイ内にOM-3本体が写った写真を1枚以上含めること（OM-3本体撮影に使用する機材はメーカー不問）

※応募の際は「無料公開」に設定

※過去投稿作品でも、条件を満たしタグを付けて再公開すれば応募可能

※1人で複数作品の応募も可能

賞品

街と暮らし賞（1名）

OM SYSTEM OM-3 12-45mmF4.0 PROレンズキット

OM-3賞（1名）

以下から好きなレンズ1本。

優秀賞（5名）

M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

デジタルギフト（選べるe-GIFT）1万円