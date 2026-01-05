OM SYSTEM、“写真と文章”で投稿するフォトエッセイコンテストを開催中 賞品はOM-3のレンズキット
OMデジタルソリューションズ株式会社は、フォトエッセイコンテスト「＃ファインダー越しの街と暮らし」を開催している。期間は1月19日（月）まで。メディアプラットフォームのnoteから応募する。
「＃ファインダー越しの街と暮らし」をテーマとして、写真に文章やエッセイを添えて投稿するコンテスト。撮影機材は不問で、スマートフォンで撮影した作品も応募可としている。
賞品には「OM SYSTEM OM-3 12-45mmF4.0 PROレンズキット」などを用意。OM SYSTEM OM-3で撮影した作品を対象とする「OM-3賞」には、M.ZUIKO DIGITAL F1.2 PROレンズシリーズから好きなレンズ1本をプレゼントする。
応募にはnoteを利用。OM SYSTEMのアカウントをフォローして、ハッシュタグ「＃ファインダー越しの街と暮らし」を設定のうえ作品を投稿すると応募が完了となる。
コンテスト名
OM SYSTEM OM-3 Presents フォトエッセイコンテスト「#ファインダー越しの街と暮らし」
応募期間
2025年12月8日（月）～2026年1月19日（月）
応募資格撮影機材は不問（スマートフォン可） 日本在住、または副賞を日本国内で受け取れる人
応募方法noteアカウントで会員登録（ログイン） OM SYSTEM noteアカウントをフォロー テーマに沿った写真をメインに、文章やエッセイを添えて投稿 ハッシュタグ「＃ファインダー越しの街と暮らし」を設定して投稿 OM SYSTEM OM-3で撮影した作品は、ハッシュタグ「#om3」を追加 「OM-3賞」応募者はエッセイ内にOM-3本体が写った写真を1枚以上含めること（OM-3本体撮影に使用する機材はメーカー不問）
※応募の際は「無料公開」に設定
※過去投稿作品でも、条件を満たしタグを付けて再公開すれば応募可能
※1人で複数作品の応募も可能
賞品
街と暮らし賞（1名）
OM SYSTEM OM-3 12-45mmF4.0 PROレンズキット
OM-3賞（1名）
以下から好きなレンズ1本。M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
優秀賞（5名）
デジタルギフト（選べるe-GIFT）1万円