主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 151( 151)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 50( 50)
日経225ミニ 3月限 172( 172)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 42( 42)
TOPIX先物 3月限 6( 6)
日経225ミニ 3月限 827( 827)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 290( 194)
6月限 2( 0)
TOPIX先物 3月限 68( 58)
日経225ミニ 1月限 1216( 682)
2月限 73( 61)
3月限 23794( 12652)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 301( 261)
6月限 2( 0)
日経225ミニ 1月限 1037( 391)
2月限 39( 35)
3月限 12983( 8655)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 97( 97)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 69( 69)
2月限 26( 26)
3月限 1444( 1444)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 255( 255)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 6( 6)
日経225ミニ 1月限 180( 180)
2月限 20( 20)
3月限 8190( 8190)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
