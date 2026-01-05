　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 151(　　 151)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　50(　　　50)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 172(　　 172)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 827(　　 827)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 290(　　 194)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　68(　　　58)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1216(　　 682)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　73(　　　61)
　　　　　 　 　 3月限　　　 23794(　 12652)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 301(　　 261)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1037(　　 391)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　39(　　　35)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12983(　　8655)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　97(　　　97)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1444(　　1444)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 255(　　 255)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 180(　　 180)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8190(　　8190)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース