最大9連休となる年末年始の休みが終わり、多くの人がきょう仕事始めを迎えました。新潟市の神社では古町芸妓が一年の願いを込めて新春の舞を奉納しました。



新潟市中央区の古町神明宮。芸事上達の神様がまつられていることから毎年、芸の上達や一年の願いを込めて新春の舞を奉納しています。

芸妓らは、「初春」や「初富士」など新年にふさわしい演目を披露しました。



■つむぎさん(芸歴1年目)

「今年初めての踊りでとても緊張したんですけど無事に終わってほっとしています」

■咲也子さん(芸歴8年目)

「昨年の10月1日に留袖さんに上がらせていただいたので、先輩方に追いつけるように駆けていけるようななんでもうまくいくぞという年になればいいと思う」



JR新潟駅前では、正月休みが終わりいつもの通勤風景が戻ってきました。



■40代会社員

「長いお休みだったので体がなまってしまっているとは思うが気を引き締めてやりたい」

■20代会社員

「新年なので清らかというか新しく頑張ろうという気持ちでいきたいと考えている。いとことか帰ってきたのでイノシシ鍋食べたりして楽しかったです」

■大学生

「大学が金沢にあるので金沢に戻るところです。来年から社会人なので積極性持って自立していきたいです」