主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6717( 2251)
TOPIX先物 3月限 3059( 2159)
日経225ミニ 1月限 300( 300)
3月限 5794( 5530)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 690( 424)
TOPIX先物 3月限 276( 260)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 31( 0)
TOPIX先物 3月限 758( 292)
日経225ミニ 1月限 12( 12)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2422( 1022)
TOPIX先物 3月限 590( 539)
日経225ミニ 1月限 8200( 0)
3月限 6912( 6907)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 255( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 2698( 2698)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2336( 1383)
6月限 12( 10)
TOPIX先物 3月限 609( 387)
日経225ミニ 1月限 4600( 1844)
2月限 650( 342)
3月限 66510( 33036)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1007( 795)
6月限 6( 0)
日経225ミニ 1月限 2963( 1143)
2月限 366( 214)
3月限 40750( 22484)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 4)
日経225ミニ 1月限 303( 303)
2月限 112( 112)
3月限 5213( 5213)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1095( 1095)
6月限 45( 45)
日経225ミニ 1月限 570( 570)
2月限 165( 165)
3月限 31877( 31877)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
