　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6717(　　2251)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3059(　　2159)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 300(　　 300)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5794(　　5530)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 690(　　 424)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 276(　　 260)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　31(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 758(　　 292)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　12(　　　12)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2422(　　1022)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 590(　　 539)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　8200(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6912(　　6907)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 255(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2698(　　2698)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2336(　　1383)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 609(　　 387)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4600(　　1844)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 650(　　 342)
　　　　　 　 　 3月限　　　 66510(　 33036)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1007(　　 795)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2963(　　1143)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 366(　　 214)
　　　　　 　 　 3月限　　　 40750(　 22484)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 303(　　 303)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 112(　　 112)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5213(　　5213)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1095(　　1095)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　45(　　　45)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 570(　　 570)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 165(　　 165)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31877(　 31877)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース