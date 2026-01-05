　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2813(　　2813)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4333(　　4333)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1273(　　1273)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　89(　　　89)
　　　　　 　 　 3月限　　　 55923(　 55923)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1656(　　1656)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3713(　　3713)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 977(　　 977)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　77(　　　77)
　　　　　 　 　 3月限　　　 28376(　 28376)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　70(　　　70)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 216(　　 216)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 275(　　 119)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 632(　　 632)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 300(　　 300)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 161(　　 117)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1416(　　1416)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4611(　　4611)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 118(　　 118)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 455(　　 455)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 518(　　 514)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 450(　　 450)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2225(　　2225)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5775(　　5775)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　49(　　　49)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 206(　　 206)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 291(　　 291)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 112(　　 112)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　98(　　　98)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　14(　　　14)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

