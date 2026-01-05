外国証券 先物取引高情報まとめ（1月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2813( 2813)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 4333( 4333)
日経225ミニ 1月限 1273( 1273)
2月限 89( 89)
3月限 55923( 55923)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1656( 1656)
6月限 24( 24)
TOPIX先物 3月限 3713( 3713)
日経225ミニ 1月限 977( 977)
2月限 77( 77)
3月限 28376( 28376)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 70( 70)
日経225ミニ 3月限 216( 216)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 275( 119)
TOPIX先物 3月限 632( 632)
日経225ミニ 2月限 2( 2)
3月限 300( 300)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 161( 117)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 1416( 1416)
日経225ミニ 2月限 27( 27)
3月限 4611( 4611)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 118( 118)
TOPIX先物 3月限 455( 455)
日経225ミニ 3月限 518( 514)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 450( 450)
TOPIX先物 3月限 2225( 2225)
日経225ミニ 1月限 20( 20)
3月限 5775( 5775)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 49( 49)
TOPIX先物 3月限 206( 206)
日経225ミニ 3月限 291( 291)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 37( 37)
TOPIX先物 3月限 112( 112)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 93( 93)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 98( 98)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
2月限 14( 14)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2813( 2813)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 4333( 4333)
日経225ミニ 1月限 1273( 1273)
2月限 89( 89)
3月限 55923( 55923)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1656( 1656)
6月限 24( 24)
TOPIX先物 3月限 3713( 3713)
日経225ミニ 1月限 977( 977)
2月限 77( 77)
3月限 28376( 28376)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 70( 70)
日経225ミニ 3月限 216( 216)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 275( 119)
TOPIX先物 3月限 632( 632)
日経225ミニ 2月限 2( 2)
3月限 300( 300)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 161( 117)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 1416( 1416)
日経225ミニ 2月限 27( 27)
3月限 4611( 4611)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 118( 118)
TOPIX先物 3月限 455( 455)
日経225ミニ 3月限 518( 514)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 450( 450)
TOPIX先物 3月限 2225( 2225)
日経225ミニ 1月限 20( 20)
3月限 5775( 5775)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 49( 49)
TOPIX先物 3月限 206( 206)
日経225ミニ 3月限 291( 291)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 37( 37)
TOPIX先物 3月限 112( 112)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 93( 93)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 98( 98)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
2月限 14( 14)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース