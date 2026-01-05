　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 19616(　 18251)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 24380(　 23831)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 14298(　 10298)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 598(　　 598)
　　　　　 　 　 3月限　　　234412(　234412)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16322(　 15292)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 176(　　 176)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 30557(　 30206)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 16114(　　8614)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 454(　　 454)
　　　　　 　 　 3月限　　　162911(　162911)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1856(　　 822)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1499(　　1464)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2500(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10373(　 10343)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3505(　　2675)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7037(　　5683)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1006(　　　 6)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10795(　 10181)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4549(　　3270)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6366(　　4291)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 240(　　 240)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13558(　 13558)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3453(　　2393)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6063(　　5655)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10915(　 10872)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8247(　　7986)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15351(　 14651)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5974(　　5974)
　　　　　 　 　 3月限　　　 77238(　 77238)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1293(　　 729)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1023(　　 807)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 598(　　 391)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5659(　　3377)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2150(　　 150)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 565(　　 565)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2946(　　2946)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 106(　　 106)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

