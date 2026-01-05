外国証券 先物取引高情報まとめ（1月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 19616( 18251)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 24380( 23831)
日経225ミニ 1月限 14298( 10298)
2月限 598( 598)
3月限 234412( 234412)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16322( 15292)
6月限 176( 176)
TOPIX先物 3月限 30557( 30206)
日経225ミニ 1月限 16114( 8614)
2月限 454( 454)
3月限 162911( 162911)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1856( 822)
TOPIX先物 3月限 1499( 1464)
日経225ミニ 1月限 2500( 0)
3月限 10373( 10343)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3505( 2675)
TOPIX先物 3月限 7037( 5683)
日経225ミニ 1月限 1006( 6)
2月限 5( 5)
3月限 10795( 10181)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4549( 3270)
TOPIX先物 3月限 6366( 4291)
日経225ミニ 1月限 240( 240)
2月限 34( 34)
3月限 13558( 13558)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3453( 2393)
TOPIX先物 3月限 6063( 5655)
日経225ミニ 3月限 10915( 10872)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8247( 7986)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 15351( 14651)
日経225ミニ 1月限 5974( 5974)
3月限 77238( 77238)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1293( 729)
TOPIX先物 3月限 1023( 807)
日経225ミニ 1月限 1000( 0)
2月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 598( 391)
TOPIX先物 3月限 5659( 3377)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 200( 0)
日経225ミニ 1月限 2150( 150)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 565( 565)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 2946( 2946)
日経225ミニ 1月限 26( 26)
2月限 106( 106)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
