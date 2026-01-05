　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
広田証券　　　　　　　　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　18(　　18)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 503(　 303)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 199(　 199)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 152(　 152)
ソシエテジェネラル証券　　　　 124(　 124)
楽天証券　　　　　　　　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 159(　　89)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　40(　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
バークレイズ証券　　　　　　　 105(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 100(　　 0)


◯5万1125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
広田証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)


◯5万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 150(　 150)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　43(　　43)
JPモルガン証券　　　　　　　　　34(　　34)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　31(　　31)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　 8)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
広田証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 219(　 219)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　49(　　49)
楽天証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　39(　　21)
大和証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)