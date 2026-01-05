「日経225オプション」1月限プット手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万875円プット
取引高(立会内)
広田証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 503( 303)
モルガンMUFG証券 199( 199)
BNPパリバ証券 152( 152)
ソシエテジェネラル証券 124( 124)
楽天証券 100( 100)
SBI証券 159( 89)
UBS証券 40( 40)
松井証券 26( 26)
三菱UFJeスマート 12( 12)
岩井コスモ証券 7( 7)
バークレイズ証券 105( 5)
マネックス証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
広田証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 150( 150)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 43( 43)
JPモルガン証券 34( 34)
BNPパリバ証券 31( 31)
SBI証券 28( 8)
UBS証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
BNPパリバ証券 12( 12)
広田証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 219( 219)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 49( 49)
楽天証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 25( 25)
松井証券 25( 25)
SBI証券 39( 21)
大和証券 12( 12)
岩井コスモ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
シティグループ証券 2( 2)
