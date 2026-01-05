「日経225オプション」1月限コール手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 11( 11)
岩井コスモ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
SBI証券 47( 23)
BNPパリバ証券 17( 17)
楽天証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 15( 15)
松井証券 12( 12)
岩井コスモ証券 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
日産証券 1( 1)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 47( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 68)
SBI証券 92( 52)
松井証券 20( 20)
楽天証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 15( 15)
BNPパリバ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
松井証券 15( 15)
SBI証券 32( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
