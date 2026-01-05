　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 374(　 374)
ゴールドマン証券　　　　　　　 175(　 175)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 151(　 151)
JPモルガン証券　　　　　　　　　90(　　90)
シティグループ証券　　　　　　　52(　　52)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　 9)
インタラクティブ証券　　　　　　 7(　　 7)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 405(　 405)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 290(　 290)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 175(　 175)
JPモルガン証券　　　　　　　　　71(　　71)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 101(　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　47(　　47)
松井証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　57(　　57)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 734(　 734)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1295(　 295)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 395(　 220)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 181(　 105)
ソシエテジェネラル証券　　　　　83(　　83)
楽天証券　　　　　　　　　　　　58(　　58)
松井証券　　　　　　　　　　　　45(　　45)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　23(　　23)
フィリップ証券　　　　　　　　　22(　　22)
ビーオブエー証券　　　　　　　 153(　　13)
マネックス証券　　　　　　　　　12(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　 185(　　10)
広田証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
日産証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
Jトラストグローバル　 　　　　　 2(　　 2)
山和証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
みずほ証券　　　　　　　　　　 140(　　 0)


◯5万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)