この年末年始は箱根駅伝やフィギュアスケートサッカーアルビの移籍情報など様々なスポーツニュースありました。



『新潟出身選手が箱根路を力走』

新春の風物詩・箱根駅伝多くの新潟出身選手が出場しました。4区では日大3年、片桐禅太（柏崎市出身・中越高校）、日体大4年、山崎丞（糸魚川市出身・中越高校）の2人が走ると、小田原中継所では日大3年片桐から4年鈴木孔士（新潟・秋葉区出身・中越高校）への中越高校OBのたすきリレーが実現。その鈴木は山登りの5区で一つ順位を上げ往路9位の力走を見せました。

復路では8区を走った中央学院大4年・黒谷優（五泉市出身・中越高校）が区間7位の快走。9区では日体大2年佐藤大和（魚沼市出身・十日町高校）が箱根路を駆け抜けました。



『亜美スマイルで初滑り』

フィギュアスケート新潟市出身の17歳中井亜美。きのう名古屋で今年最初の初滑りを見せ会場を沸かせました。

笑顔で夢舞台へ。ミラノ・コルティナオリンピック開幕まであと1ヵ月です。



『新体制へ移籍活況』

この年末年始、サッカーアルビレックス新潟の移籍が活況を呈しています。これまで発表された入団・退団情報は長谷川元希がJ1長崎へ。

谷口海斗が海外挑戦を発表するなど主力が抜ける中新加入選手も続々発表。

注目はJ1浦和から加入の藤原優大。昨季は主にレンタルでJ2大分で活躍し世代別代表も経験しているセンターバックです。

さらにJ1鹿島から期限付き移籍で加入した18歳の佐藤海宏はUー20日本代表で船越監督のもとでプレーした経験のあるレフティーのサイドバックです。



アルビの新体制発表会見は6日行われる予定です。