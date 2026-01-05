●二十四節気「小寒」を迎え 一年で最も寒い期間「寒の内」に突入

●この先しばらく 繰り返し寒さが増す日々

●今週末からの3連休後半頃は 場合により雪に要注意となる可能性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





多くの方が仕事始めの、きょう5日(月)は、二十四節気の「小寒」…これから1か月ほどが、一年で最も寒い期間「寒の内」です。きょう5日(月)の県内は、多くの所で最高気温は2桁にはなりましたが、風が吹くと少々ヒンヤリ…冬らしい空気に包まれました。





あす6日(火)にかけても、緩いながら等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置。県内は空模様はまずまず落ち着いているものの、日差しのわりには気温上昇が鈍い一日となります。





そして週の後半、木曜日頃で、その冬型が少々強まり、最高気温でも1桁止まり、といういっそう寒さが増してくる日がやってくる見通しです。





さらに、今週末からの今年最初の3連休も、土曜日に一時天気がぐずついたあと、また冬型が強まる…という具合に、度々寒気の流れ込みが強まってくる、とみています。

特に3連休後半は、まだ予測にばらつきがあり、断定的なことは言いづらいものの、場合により雪の降り方などに要注意となる可能性もあります。この先、日々、最新情報を確認しながら、激しい天気、気温変化にウマく対応できるように(午年だけに…)、心構えを高めて頂ければ、と思います。





あす6日(火)は、日本海側では寒気の影響で朝は雲が目立つ所が多いものの、午後ほど雲は減って各地で日ざしが十分届いてくる見込みです。しかし晴れても最高気温は10度に届くかどうかにとどまり、冬らしい空気の冷たさが続きます。入念な寒さ対策は続けていきましょう。





今週は木曜日頃、そして週末の土曜日頃に気圧の谷の通過で一時天気がぐずつくタイミングがあり、気圧の谷の通過のあとからは寒気が流れ込む…という天気の流れで繰り返し寒さが増し、最高気温でも1桁止まりの日が度々あるでしょう。特に今週末からの3連休の後半から連休明け頃で、一時雪が舞うほどの厳しい寒さがやってくる可能性もあります。



今後も日々、最新の予報をこまめに確認しながら、寒さ厳しい時期を健康と交通安全に特に気を付けて、過ごしていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

