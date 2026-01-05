この冬、最もピュアで心温まるラブストーリー！豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送）が、いよいよ明日1月6日（火）スタート。

原作はフレックスコミックスで累計80万部突破の人気漫画。おにぎり屋の女子高生・白瀬小春（豊嶋花） × 恋に不器用な天才小説家・黒崎絢人（山中柔太朗）。突然のプロポーズから始まる猪突猛進！愛されラブコメディー。初回からキュンキュンする透明感あふれるシーンが満載！

そして第1話の放送終了後、TVerでは第1話配信と同時に、本編ドラマでは描ききれなかった、黒崎さんの一途な愛の裏話（シーンの続き）を描いたスピンオフドラマ・TVerオリジナルストーリー「黒崎さんの一途な愛のつづき」の配信もスタート。

スピンオフ第1話は、「伏線回収！父親にナイショで…」。晴れて小春と知人となれた黒崎。舞い上がった黒崎は、喜びのあまり店の商品を買い占める。困惑する小春に、黒崎は連絡先を書いたメモを渡すのだが、小春の父親・秋平（竹森千人）が二人の前に現れて…というストーリー。

さらに、今回のTVerオリジナルは伏線回収もスゴい！TVerオリジナルストーリー全5話は、本編の各話における重要な展開の伏線がちりばめられている。1月6日（火）24:54 第1話放送終了後より、TVerで配信開始！

＜TVerオリジナルストーリー 配信スケジュール＞

■第1話 ： 1月6日【ドラマ第1話】放送後配信開始 出演：豊嶋花 山中柔太朗 竹森千人

■第2話 ： 1月13日【ドラマ第2話】放送後配信開始 出演： 豊嶋花 山中柔太朗 西山蓮都 佐藤大空

■第3話 ： 1月27日【ドラマ第4話】放送後配信開始 出演： 豊嶋花 山中柔太朗

■第4話 ： 2月3日【ドラマ第5話】放送後配信開始 出演： 豊嶋花 竹森千人 大西利空 西山蓮都 佐藤大空

■第5話 ： 2月17日【ドラマ第7話】放送後配信開始 出演： 豊嶋花 山中柔太朗

◆白瀬小春（しらせ こはる）役 豊嶋花 コメント

TVerオリジナルは、肩の力を抜いて撮影ができました。現場が楽しんでいるのが伝わるくらい、自由でユーモア溢れる内容になっています。本編で登場するさまざまな要素の伏線が回収されますので、ぜひ本編とプラスアルファでご覧いただきたいです！

◆黒崎絢人（くろさき あやと）役 山中柔太朗 コメント

本編では見ることが出来ないあのシーンの続き？！のような全5話になっています。

本編の放送もまだ先ですが、早く見て欲しいシーンがたくさんあってニヤけそうです。

各キャスト見どころ満載のTVerオリジナルを楽しんでいただけたらと思います！

◆イントロダクション

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。

いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。

そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」

……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。

思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。

しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。

そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。

突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！

恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー！

◆番組概要

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

1月6日（火）スタート 毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演：

豊嶋花 山中柔太朗（M!LK）

大西利空 竹森千人 西山蓮都 佐藤大空 キタキマユ 上原あまね 中山碧瞳

石川恋 稲葉友

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

演出：川崎僚 平井淳史 森美春

音楽：はらかなこ

主題歌：Sakurashimeji『恋春日和』（SDR）

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉

プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹

協力プロデューサー：吉川恵美子

制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式HP・SNS

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/

X：@dramadeep_ntv

Instagram： @dramadeep_ntv

TikTok： @dramadeep_ntv

TVer：https://tver.jp/series/srrejzzg0i

公式ハッシュタグ：#黒崎さん