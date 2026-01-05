NPB(日本野球機構)は5日、1月1日付けで新規契約となったNPB審判員3名を発表しました。

発表されたのは、これまで育成審判員をつとめていた権丈光輝さん、下村晃太郎さん、藤田登伊さんの3名。いずれも22歳、23歳とフレッシュな顔ぶれとなっています。NPBでは各球団あたりレギュラーシーズンで143試合が行われていますが、これを支えるNPB審判員たちに新戦力が加わりました。

NPBではシーズンごとに審判員表彰も実施。2025年シーズンの「最優秀審判賞」は白井一行さんが受賞しています。

▽契約となったNPB審判員3名

権丈光輝 (けんじょうこうき)

<番号>21(※64番から変更)

<生年月日>2002年7月8日(23歳)

<出身>福岡県

<経歴>福岡講倫館高-ルートイン BC リーグ審判員(2021)

下村晃太郎 (しもむらこうたろう)

<番号>30(※65番から変更)

<生年月日>2003年7月22日(22歳)

<出身>香川県

<経歴>大手前高松高

藤田登伊 (ふじたとうい)<番号>7(※66番から変更)<生年月日>2003年7月31日(22歳)<出身>愛知県<経歴>至学館高