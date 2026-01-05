昨年の参院選で当選した参院議員の資産が５日、公開された。

１２５人の資産等報告書で、トップは自民党の古川俊治氏の５億８８５０万円、次点に国民民主党の原田秀一氏の４億３９２３万円、３位にチームみらいの安野貴博代表の３億６０９８万円、４位に日本保守党の百田尚樹代表で、２億３４６４万円だった。１億円以上は８人で、男性が７人、女性は１人で立憲民主党の牧山弘恵氏の１億４８万円だった。

弁護士で保守党の北村晴男氏は５９５０万円、タレントで社民党副党首のラサール石井氏は３７１６万円だった。資産ゼロは自民、参政党で各５人ずつ、立憲民主党、日本維新の会、公明党、れいわ新選組、無所属で各２人。平均は３０８２万円だった。

百田氏はＸに「『腐るほど金ある』と豪語しながら意外にないのがバレた。しかし私のことはともかく『資産０』の議員が２０人て何やねん！清貧の議員？んなことあるかい！！ええ歳こいて資産０円なんてあるはずないやろ」と突っ込んだ。

資産公開では普通預貯金が含まれないために資産ゼロ議員が毎年多く現れ、制度は形骸化しているといわれている。