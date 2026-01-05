パペットスンスン×セブン-イレブン、ステッカーがもらえるキャンペーン開催! - スンスンたちとチョコのデザインが登場
セブン‐イレブン・ジャパンは、1月8日AM10:00より、「パペットスンスン」のキャンペーンを開始することを発表しました。対象のチョコレートを一度に2個(組み合わせ自由)購入すると、オリジナルのセブン-イレブン限定ステッカーがもらえるというもの。
「ロッテ アーモンド」をはじめ、チョコレートとスンスン、ノンノン、ゾンゾンたちがデザインされたステッカーは全5種類。各店舗に5種6毎ずつ、各店先着30枚が用意されています。
Xの予告では、「いや、スンスンセブンから出過ぎありがとう どのチョコもなんぼあってもいいですからね」「セ、セブンイレブンとスンスンコラボがどんどん出てくる」「木曜日の10時ね スンスンのステッカー全部欲しいな」と喜びの声が続々と寄せられています。
○対象商品
「ロッテ クランキーポップジョイ」（189円）
「ロッテ クランキーポップジョイストロベリー」（189円）
「ロッテ クランキーポップジョイクッキー＆クリーム」（189円）
「ロッテ クランキーポップジョイやみつき塩キャラメル」（201.96円）
「ロッテ ガーナポップジョイ」（189円）
「ロッテ クランキービッグパウチ」（321.84円）
「ロッテ アーモンド ポップジョイ」189円）
「ロッテ マカダミア ポップジョイ」（189円）
「ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート」（237.60円）
「ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート クリスプ」（237.60円）
「ロッテ ゼロシュガーフリービスケット」（195.48円）
■予告■1/8(木)AM10:00から#パペットスンスン キャンペーン始まる！対象のチョコレートを2個買うと、オリジナルの #セブンイレブン 限定ステッカーがもらえる！▼詳しくは画像をタップ▼@puppet_sunsun- セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) January 5, 2026
