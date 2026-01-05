『ズートピア２』国内興収100億円突破！ 全世界興収15億ドル超えでディズニー・アニメーション史上No.1に！ 新ポスター＆入プレ登場
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』が、週末ランキングで5週連続No.1を記録。公開30日目となる1月3日には、『アナと雪の女王』『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超える洋画アニメーション史上最速のスピードで、大台100億円を突破した。さらに、1月4日時点までに、国内興行収入107億1901円＆国内動員784万5248人を記録。全世界興行収入も15.8億ドル（※日本円で2480億円／Box office mojo調べ／1ドル＝157円換算）を突破し、ディズニー・アニメーション史上No.1の歴史的快挙を達成した。
【動画】『ズートピア２』、Dream Amiが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」解禁 世界で“ローカライズ版”の制作が許可されたのは日本だけ！
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園「ズートピア」を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、2人はズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく―。
一癖も二癖もある可愛くてユニークな動物たちが新たに仲間入りし、さらに彩りを増したズートピアの物語。その世界観と、ズートピア誕生の秘密に迫っていく怒とうの展開、そしてオマージュの数々…と見どころ満載の本作は、リピート鑑賞者も増える一方。そんな本作の中で最も反響を呼んでいるのは、ジュディとニックの物語だ。
このたび、記録的大ヒットを記念し、新たなポスタービジュアルが登場。そこには、ズートピアの謎に立ち向かう中でぶつかり合ってしまうジュディとニックが、真っすぐに向き合っている姿が。そのコピーには「いいか、俺たちの違いなんて――どうだっていいんだ」と綴られている。
これまで、過去の悲しいトラウマのせいか、正直な気持ちを伝えるのが得意ではなかったニック。そんな彼が初めて心の内を吐露しているかのような“エモすぎる”ビジュアルとなっており、ジュディとニックの関係性がどう変わっていくのか期待が高まる。
そして、同ビジュアルがボードとなって、全国劇場で新たな入場者プレゼントとして配布されることが決定。1月10日から数量限定で配布されるプレミアムな特典となっている。
映画『ズートピア２』は、公開中。
