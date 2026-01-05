『名探偵コナン』アニメ30周年開幕！ B′zが1.10から新オープニングテーマ担当
テレビアニメ30周年を迎える『名探偵コナン』より、1月10日の放送から、新オープニングテーマがB’zの「Heaven Knows」に決定したことが発表。B’zの二人からのコメント、30周年記念ビジュアルも到着した。
【写真】工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』場面写真
1996年1月8日の放送開始から1100話を超え、2026年にいよいよ放送30周年を迎えるテレビアニメ『名探偵コナン』。
この度、1月10日の放送から、新オープニングテーマを担当するアーティストがB’zに決定。1999年の「ギリギリchop」から始まったコナンとB’zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の「SLEEPLESS」以来となり、今回で通算8曲目となる。
新オープニングテーマのタイトルは「Heaven Knows」。B’zの松本孝弘・稲葉浩志は「『名探偵コナン』テレビアニメ30周年おめでとうございます！ B’zとしても今までさまざまな曲でご一緒させていただき、我々の歩んできた道のところどころにコナンに関わる曲が道標のように屹立しています。そしてこの記念すべき30周年の年に、久しぶりにオープニングテーマを担当することになり、我々も興奮して制作に臨みました。『Heaven Knows』が『名探偵コナン』にさらに勢いをつけられる作品になれば、もう最高です。どうぞお楽しみに！」とコメントを寄せている。
なお新エンディングテーマは、昨年末に発表されたとおり、倉木麻衣が担当する「TOWA 〜永久に風に乗る〜」。1月10日からは、長年コナンと歩み続けてきたB’zと倉木麻衣という2組の豪華アーティストの新曲が、アニメ『名探偵コナン』を鮮やかに彩る。
30周年記念ビジュアルには、「キミがいてくれたから、いまがある。30周年、そして次の謎へ――」というキャッチコピーが。そして、懐かしい場面写真が散りばめられており、長年応援してきたファン、しばらく離れていたが戻ってきた人、新しくファンになった人など、名探偵コナンを愛するすべての視聴者への感謝が込められたものとなっている。
なお現在、アニメ名探偵コナン公式YouTubeでは、歴代のオープニング・エンディング映像を一挙公開中。数々の名曲と映像で、30年の歩みを楽しむことができる。
テレビアニメ『名探偵コナン』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜18時放送（一部地域を除く）。
※倉木麻衣のコメント全文、B’zの歴代コナン楽曲一覧は以下の通り。
＜コメント全文＞
■倉木麻衣（エンディングテーマ担当）※2025年12月27日YouTube番組内にて
名探偵コナン公式YouTubeをご覧の皆さん、2026年1月10日から放送のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。今回の曲のタイトルは「TOWA 〜永久に風に乗る〜」で、友情や愛情など様々な繋がりを感じられるような、希望を思い浮かべられるようなテーマになっていて、新一くんと蘭ちゃんの人間模様にも重なる部分があるんじゃないかなって思っています。そして初めて作曲にもチャレンジさせていただいたので、よかったら聞いていただけると嬉しいです。
そして、まもなくテレビアニメ「名探偵コナン」が30周年を迎えるということで、本当におめでとうございます！ これからもコナンファミリーとして、みんなと一緒に大好きな「名探偵コナン」を応援し続けていけたらいいなと思います。一緒に応援していきましょう！
■B’zの歴代コナン楽曲一覧
【テレビシリーズ】
・ギリギリchop（1999 OP）
・衝動（2006 OP）
・Don’t Wanna Lie（2011 OP）
・ピルグリム（2011 ED）
・Q＆A（2013 OP）
・世界はあなたの色になる（2016 OP）
・SLEEPLESS（2022 OP）
・Heaven Knows（2026 OP）
【映画】
・ONE（1999 映画『名探偵コナン 世紀末の魔術師』主題歌／第3弾）
・Everlasting（2002 映画『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』主題歌／第6弾）
・ゆるぎないものひとつ（2006 映画『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌』主題歌／第10弾)
・Don’t Wanna Lie（2011 映画『名探偵コナン 沈黙の15分』主題歌／第15弾）
・世界はあなたの色になる（2016 映画『名探偵コナン 純黒の悪夢』主題歌／第20弾）
【写真】工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』場面写真
1996年1月8日の放送開始から1100話を超え、2026年にいよいよ放送30周年を迎えるテレビアニメ『名探偵コナン』。
この度、1月10日の放送から、新オープニングテーマを担当するアーティストがB’zに決定。1999年の「ギリギリchop」から始まったコナンとB’zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の「SLEEPLESS」以来となり、今回で通算8曲目となる。
新オープニングテーマのタイトルは「Heaven Knows」。B’zの松本孝弘・稲葉浩志は「『名探偵コナン』テレビアニメ30周年おめでとうございます！ B’zとしても今までさまざまな曲でご一緒させていただき、我々の歩んできた道のところどころにコナンに関わる曲が道標のように屹立しています。そしてこの記念すべき30周年の年に、久しぶりにオープニングテーマを担当することになり、我々も興奮して制作に臨みました。『Heaven Knows』が『名探偵コナン』にさらに勢いをつけられる作品になれば、もう最高です。どうぞお楽しみに！」とコメントを寄せている。
30周年記念ビジュアルには、「キミがいてくれたから、いまがある。30周年、そして次の謎へ――」というキャッチコピーが。そして、懐かしい場面写真が散りばめられており、長年応援してきたファン、しばらく離れていたが戻ってきた人、新しくファンになった人など、名探偵コナンを愛するすべての視聴者への感謝が込められたものとなっている。
なお現在、アニメ名探偵コナン公式YouTubeでは、歴代のオープニング・エンディング映像を一挙公開中。数々の名曲と映像で、30年の歩みを楽しむことができる。
テレビアニメ『名探偵コナン』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜18時放送（一部地域を除く）。
※倉木麻衣のコメント全文、B’zの歴代コナン楽曲一覧は以下の通り。
＜コメント全文＞
■倉木麻衣（エンディングテーマ担当）※2025年12月27日YouTube番組内にて
名探偵コナン公式YouTubeをご覧の皆さん、2026年1月10日から放送のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。今回の曲のタイトルは「TOWA 〜永久に風に乗る〜」で、友情や愛情など様々な繋がりを感じられるような、希望を思い浮かべられるようなテーマになっていて、新一くんと蘭ちゃんの人間模様にも重なる部分があるんじゃないかなって思っています。そして初めて作曲にもチャレンジさせていただいたので、よかったら聞いていただけると嬉しいです。
そして、まもなくテレビアニメ「名探偵コナン」が30周年を迎えるということで、本当におめでとうございます！ これからもコナンファミリーとして、みんなと一緒に大好きな「名探偵コナン」を応援し続けていけたらいいなと思います。一緒に応援していきましょう！
■B’zの歴代コナン楽曲一覧
【テレビシリーズ】
・ギリギリchop（1999 OP）
・衝動（2006 OP）
・Don’t Wanna Lie（2011 OP）
・ピルグリム（2011 ED）
・Q＆A（2013 OP）
・世界はあなたの色になる（2016 OP）
・SLEEPLESS（2022 OP）
・Heaven Knows（2026 OP）
【映画】
・ONE（1999 映画『名探偵コナン 世紀末の魔術師』主題歌／第3弾）
・Everlasting（2002 映画『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』主題歌／第6弾）
・ゆるぎないものひとつ（2006 映画『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌』主題歌／第10弾)
・Don’t Wanna Lie（2011 映画『名探偵コナン 沈黙の15分』主題歌／第15弾）
・世界はあなたの色になる（2016 映画『名探偵コナン 純黒の悪夢』主題歌／第20弾）