元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ「砂浜でヒール」美脚のぞくミニボトム姿に「映画のワンシーンみたい」「素足が色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが1月5日、自身のInstagramを更新。海辺でのショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「海辺のマーメイド」スリットから美脚スラリ
竹中アナは「今日は華華天国担当日」「リスナーさんに会えるるるるーーーー」と自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）放送への喜びをつづり、海を背景にした砂浜でのショットを投稿。「砂浜でヒール」と添え、スリットが入ったベージュのボトムスと黒いヒールを合わせたコーディネートで笑顔を見せるショットを公開した。スリットからはスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿には「映画のワンシーンみたい」「素足が色っぽい」「眼福」「脚が本当に綺麗」「海辺のマーメイド」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
