アニメ映画『ALL YOU NEED IS KILL』、第1弾入場者特典情報が解禁 見上愛＆花江夏樹が登壇する舞台あいさつも開催
アニメ映画『ALL YOU NEED IS KILL』より、入場者特典第1弾としてアートカードが配布されることが発表された。また、見上愛と花江夏樹が登壇する公開記念舞台あいさつの開催も決定した。
【写真】キャラクターデザイン・村上泉が描いたイメージボードなどを使用した入場者特典第1弾（4枚）
本作は、ハリウッドでも映画化された桜坂洋の小説『All You Need Is Kill』（集英社）を原作に、STUDIO4℃の圧倒的なビジュアルで描かれるアクション・ファンタジーSF。原作では、タイムループを重ねるごとに経験を積み、繰り返す「死」を経てもなおあがき続ける主人公ケイジの成長が描かれたが、今回のアニメーションでは「リタ」を主人公に据え、新たな視点から物語が描かれる。
このたび、入場者特典第1弾として、カラースクリプトやキャラクターデザイン・村上泉によるイメージボード、美術監督・久保友隆の美術設定画を使用したアートカード全3種（ランダム配布）が、1月9日より配布されることが決定した。裏面には、入場者特典でしか見ることのできない、監督・秋本賢一郎のコメントを掲載。先着数量限定のため、各劇場なくなり次第、配布終了となる。
また、リタ役の見上愛、ケイジ役の花江夏樹、秋本賢一郎監督が登壇する公開記念舞台あいさつが、新宿バルト9にて1月11日、13時の回上映後および15時40分の回上映前に開催されることが決定した。チケットの一般発売は1月8日12時からとなる。
アニメ映画『ALL YOU NEED IS KILL』は、2026年1月9日より新宿バルト9ほか全国10館にて公開。
