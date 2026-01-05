“今一番遊んでいる”とうわさの芸人、意外な結婚願望を告白
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#344が4日に放送。#344では、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが、悩める芸能人達を“タロット”で占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館 2026年芸能界大予言SP」を放送。相談者として、お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ、さや香、レインボーの3組が登場し、それぞれが抱える悩みや未来への不安を打ち明けた。
【写真】美容男子のレインボー池田、化粧で激変ビフォー＆アフター披露
レインボー・池田直人は、芸能界で“今一番遊んでいる”とうわさされているものの、「結婚願望がある」と打ち明ける。りなぴっぴはカードをめくると、池田の過去の恋愛について「駆け引きをしすぎて、あまり上手くいってない」「それが原因で結婚に結びつかない」と指摘。池田は「4年間付き合って同棲してた彼女がいた」と言い、破局後、お互いによりを戻したいタイミングがあったものの噛み合わず、結局「その1年後に相手は結婚した」と振り返った。さらにりなぴっぴは「こだわりが強すぎる、考えすぎて頭でっかちで上手くいってない」「結婚できなそう」とキッパリ。池田の相方・ジャンボたかおも「恋愛にも女性にもめっちゃこだわりが強い」と納得する中、池田は「自分のプロフィールを自分で書いちゃって…（女性を）選び出しちゃってる」と吐露する。
また、未来を示す場所に置かれた“芸能の王様”のカードが逆位置で出たことから「自分の感情に溺れているキング」とひも解いたりなぴっぴ。池田は「まんまそうっすね」と驚き、大悟は「芸人としてもヤバくなるよ」と警告した。続けて「いいなと思う人がいる」と明かした池田とその相手の未来を占ってみると、意外な答えが導き出されて…。最後にネコの絵柄のタロットカードで池田の結婚相手はどんな女性なのか占い、りなぴっぴは「今は『ここ足りないな』って見ていると思う。ないものよりあるものに注目してください」「誰とかじゃないです、池田さんがどう見るか」と助言。一同納得の結果となった。
『チャンスの時間』#344はABEMAにて無料配信中。
