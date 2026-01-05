“令和最初のエンジェル”28歳、ビキニ姿からガーリーなワンピまで 最新写真集
『SPA!デジタル写真集 高崎かなみ「セクシードール」』（扶桑社）より、誌面カットが到着した。
【写真】高崎かなみ、キュートなワンピ姿も
高崎かなみは、1997年神奈川県生まれ。各誌のグラビアを飾りながら、女優としてドラマ『社畜人ヤブー』（BS松竹東急）や映画『永遠の待ち人』に出演。
今回は、“フレンチポップなセクシードール”という撮影テーマを基に、グラビア撮影を敢行！ 赤と白のコントラストがキュートなチェック柄風のワンピースに身を包んで、ガーリーな表情を覗かせる。しかし何かのスイッチが入った途端に、様相が変わりにセクシーな出で立ちに変化していく!! ワンピースからも透けていたグリーン＆ピンクのビキニ姿になると、キッチンにあったスイーツをつまみ食い。生クリームたっぷりな苺のケーキを頬ぼる瞬間にキュンとしてしまうはず。さらにブルーのレース生地の衣装から覗くヒップラインは、エレガンスの一言に尽きる…！ 高崎かなみのセクシーなケーキカットも眺めながら、年末年始を楽しもう！
