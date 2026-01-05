歌舞伎俳優の７代目尾上菊五郎（８３）、８代目尾上菊五郎（４８）が出演する初春歌舞伎公演「通し狂言 鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」（２７日千秋楽）が５日、東京・新国立劇場で初日を迎えた。

Ｗ菊五郎の共演は昨年６月以来、７か月ぶり。今作は「女忠臣蔵」とも言われ、奥御殿を舞台に女たちの命がけの争いを描く。大詰めで７代目菊五郎が源頼朝役で登場すると大きな拍手が。「この芝居は暗くなりがちだが、お正月らしく華やかな大団円をもうけた」と７代目の発案でエンディングは明るいものに変更されたという。

８代目菊五郎は主人公の“召使いお初”を演じている。昨年の会見では「襲名から半年たち、名の重みをますます感じます」と心境を語っていた。お初は主人・中老尾上への忠臣が認められ、ラストで２代目尾上を名乗ることが告げられる場面もある。毎年恒例の時事ネタでは、奥女中桐島役の市村橘太郎が、昨年の流行語大賞にもなった高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を劇中で発し、笑いを誘った。共演は坂東彌十郎、中村時蔵ら。