【40・50代】新年こそ『脱・白髪染め』！ 楽ちんなのにこなれる♡「白髪ぼかしヘア」

新しい年を迎えた今、ヘアスタイルを見直す絶好のチャンスかも。今回注目するのは、40・50代におすすめな「白髪ぼかしヘア」。これまでの白髪染めのようにしっかり染めるのではなく、白髪を活かして自然に馴染ませることで「脱・白髪染め」を目指せます。年齢を重ねたからこそ楽しめるヘアスタイルを、早速見ていきましょう。

伸びてくる白髪が気になりにくい

ヘアスタイリストの@kaito_litze.osakaさんが、「ベージュハイライト 太さ3mm」と紹介している、白髪ぼかしハイライトを取り入れたヘアスタイル。ナチュラルなベースカラーにベージュ系のハイライトが映えています。伸びてくる地毛と馴染みやすいので、白髪染めよりも長い期間楽しめそうなところも嬉しいポイントです。

明るいカラーを楽しめる

こちらのヘアスタイルは、ハイライトの陰影が外ハネボブのアクティブな髪の動きを強調して見せてくれそう。白髪ぼかしハイライトは、白髪染めと違って明るいカラーを楽しめるのも嬉しいポイントです。白髪を活かして好みのカラーを施すことで、気分もぐっと明るくなるかも。

細いハイライトが上品な雰囲気

こちらは、ヘアスタイリストの@katayu1204さんが、「大人ミディアムレイヤー × 白髪ぼかしハイライト」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトによってレイヤーカットによる髪の動きが引き立ち、より軽やかな仕上がりになっています。細いハイライトは、派手になりすぎず落ち着いたしゃれ感を引き出してくれるところがポイント。白髪をぼかしながら上品なヘアスタイルを楽しめそうです。

大人女性ならではの華やかさを引き立てる

こちらのヘアスタイルは、明るめの髪色にハイライトが映え、レイヤーカットによる毛先の動きが華やかな雰囲気。大人女性ならではの魅力を高めてくれそうです。@katayu1204さんは、「40代～60代 大人世代に大人気です」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri